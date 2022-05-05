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Страны ОПЕК+ договорились продолжить увеличивать объемы добычи нефти

Страны ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи нефти на ранее согласованный уровень в 432 тыс. барр. в сутки
BRENT BRENT $110,78 +3,2%
Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters
Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

Страны — члены ОПЕК+ согласовали уровень увеличения объемов добычи нефти в размере 432 тыс. барр. в сутки на период до июня. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, опубликованном после очередной, 28-й министерской встречи.

«Подтверждаем план корректировки добычи <...>, утвержденный на 19-й министерской встрече, а также решение о корректировке в сторону увеличения общего объема ежемесячной добычи на 432 тыс. барр. в сутки на период до следующей встречи в июне 2022 года», — говорится в сообщении.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министры 23 стран — членов ОПЕК+ отметили сбалансированность нефтяного рынка в настоящее время и сохраняющиеся фундаментальные его показатели.

ОПЕК+ совместно регулирует уровень добычи нефти с 2017 года. До марта 2020 года действовали условия сделки о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн барр. в сутки, пока Саудовская Аравия и Россия не договорились о дальнейших объемах добычи. После этого цены на нефть упали почти на 30%.

Организация договорилась наращивать совокупную добычу нефти во время пандемии коронавируса и закрепила это решение на встрече в июле 2021 года. Агентство Bloomberg сообщало, что в число тех участников коалиции, которые предложили сохранить план по наращиванию добычи нефти, вошла в том числе и Россия.

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Министры стран ОПЕК+ за 2021 год ни разу не изменили первоначальную концепцию по плавному наращиванию добычи сырья, хотя крупнейшие потребители нефти — Китай, Япония, Индия и США — просили ОПЕК+ еще больше увеличить добычу, чтобы сбить цены на рынке.

Технический комитет ОПЕК+ ранее спрогнозировал профицит на рынке нефти в 2022 году. Авторы доклада технического комитета, на который ссылался ТАСС, ожидают, что он составит 1,7 млн барр. в сутки в 2022 году, тогда как в 2021 году на рынке наблюдался дефицит в объеме 1,2 млн барр. в сутки.

Министры стран ОПЕК+ каждый месяц проводят встречи, чтобы принять решение об уровне добычи.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
нефть добыча ОПЕК увеличение
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