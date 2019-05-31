Цена нефти упала ниже $63 впервые с февраля

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В 20:20 мск она стоила $62,98. К 20:35 мск она продолжила падение и упала до отметки $62,52.
Ранее в ходе пятничных торгов нефть впервые с середины февраля упала ниже $64 — ее цена снизилась на 3,8%, до $63,16 за баррель.
Нефть продолжает падать второй день подряд. Накануне, 30 мая, нефть достигала минимальной отметки в $66,31 за баррель. Последний раз отметки ниже $63 нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки $62,69 за баррель.
По данным Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с США, в том числе с обещаниями президента Дональда Трампа ввести тариф на товары из Мексики и с торговым противостоянием Америки и Китая. Reuters уточняет, что Мексика является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти.