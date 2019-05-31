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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Цена нефти упала ниже $63 впервые с февраля
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустились ниже уровня $63 — до $62,52
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 20:20 мск она стоила $62,98. К 20:35 мск она продолжила падение и упала до отметки $62,52.

Ранее в ходе пятничных торгов нефть впервые с середины февраля упала ниже $64 — ее цена снизилась на 3,8%, до $63,16 за баррель.

Нефть продолжает падать второй день подряд. Накануне, 30 мая, нефть достигала минимальной отметки в $66,31 за баррель. Последний раз отметки ниже $63 нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки $62,69 за баррель.

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Цена на нефть Brent по итогам дня упала более чем на 4%


По данным Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с США, в том числе с обещаниями президента Дональда Трампа ввести тариф на товары из Мексики и с торговым противостоянием Америки и Китая. Reuters уточняет, что Мексика является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти.

30 мая Трамп заявил о том, что с 10 июня начнет действовать 5-процентный тариф на товары из Мексики. Он утверждал, что тариф будет повышаться до тех пор, пока из страны будут прибывать нелегальные мигранты. На следующий день Трамп уточнил, что также данная мера связана с борьбой с наркотрафиком. По словам президента США, 90% наркотиков поступают в Штаты  из Мексики через южную границу.

Теги: нефть марки Brent, торги
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