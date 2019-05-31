Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с середины февраля

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе пятничных торгов снизилась на 3,8%, до $63,16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.

Цена начала падать почти сразу с открытия торгов. Если в 11:39 мск баррель североморской нефти торговался по $64,65, то в 12:19 мск он подешевел до $63,17, однако спустя полчаса укрепился до $63,66 (падение на 3%). В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $64 за баррель в феврале 2019 года.

Вслед за Brent стала дешеветь и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже $55 за баррель. По состоянию на 12:18 мск баррель WTI со сроком поставки в августе продавали за $54,88. Позже он укрепился до $55,28 (падение на 2,28%).

Как указывает Bloomberg, нефть дешевеет на фоне противостояния двух крупнейших экономик мира — США и Китая. Также на падение повлияло снижение запасов сырья в США за прошлую неделю.