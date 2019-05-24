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Экономика ,  
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Цена на нефть Brent по итогам дня упала более чем на 4%
Цена на нефть марки Brent по итогам торгов упала на 4,3%. Падение произошло на фоне торговых споров между США и Китаем, а также публикации статистики Минэнерго США о запасах нефти
Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Нефть марки Brent по итогам торгов в четверг, 23 мая, упала на 4,3%, следует из данных биржевых торгов. Торги открылись на отметке $70,9 за баррель. Минимума нефть достигла около 20.00 мск, упав до отметки $67,02 за баррель. Закончились торги на отметке $67,95.

Это уже не первое подобное падение за последнюю неделю. Так, 22 мая цены на нефть марки Brent упали на 1,98%, до $70,72. Reuters тогда связывал такую динамику с продолжающейся торговой войной Вашингтона и Пекина, а также с отчетом американского Минэнерго о росте запасов сырой нефти в США.

Речь, в частности, идет о статистике запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,7 млн барр., или на 1%, до 476,8 млн барр. Этот уровень, пришли к выводу эксперты ведомства, стал максимальным с июля 2017 года.

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась после того как президент США Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. В Пекине впоследствии ответили Вашингтону зеркальными мерами.

Экономика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В начале 2019 года ожидалось, что стороны заключат торговое соглашение, однако в мае Трамп заявил, что Китай на переговорах сорвал подписание этого документа. Впоследствии американский лидер распорядился ввести пошлины почти на весь импорт из Китая. Пекин в ответ также ввел дополнительные тарифы на ввоз американских товаров.

По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.

Авторы: Григорий Набережнов, Евгения Маляренко
Теги: Brent
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