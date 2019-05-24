Цена на нефть Brent по итогам дня упала более чем на 4%

Цена на нефть Brent по итогам дня упала более чем на 4%

Цена на нефть марки Brent по итогам торгов упала на 4,3%. Падение произошло на фоне торговых споров между США и Китаем, а также публикации статистики Минэнерго США о запасах нефти

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Нефть марки Brent по итогам торгов в четверг, 23 мая, упала на 4,3%, следует из данных биржевых торгов. Торги открылись на отметке $70,9 за баррель. Минимума нефть достигла около 20.00 мск, упав до отметки $67,02 за баррель. Закончились торги на отметке $67,95.

Это уже не первое подобное падение за последнюю неделю. Так, 22 мая цены на нефть марки Brent упали на 1,98%, до $70,72. Reuters тогда связывал такую динамику с продолжающейся торговой войной Вашингтона и Пекина, а также с отчетом американского Минэнерго о росте запасов сырой нефти в США.

Речь, в частности, идет о статистике запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,7 млн барр., или на 1%, до 476,8 млн барр. Этот уровень, пришли к выводу эксперты ведомства, стал максимальным с июля 2017 года.

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась после того как президент США Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. В Пекине впоследствии ответили Вашингтону зеркальными мерами.