ФРГ не поддержала экстерриториальные санкции США из-за «Северного потока»

Министр энергетики США Рик Перри подтвердил намерение ввести санкции в отношении газопровода, который строит Россия. В Минэнерго Германии заявили, что Берлин принял к сведения планы США, но выступает против подобных ограничений

Рик Перри (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Правительство Германии выступает против санкций в отношении «Северного потока», которые могут иметь экстерриториальные последствия, заявила представитель германского министерства экономики и энергетики, передает Reuters.

«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие», — сказала она.

Накануне, 21 мая, министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, объявил, что Америка намерена ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» — нового газопровода из России в Европу. США выступают категорически против строительства трубы и заявляли, что планируют поставлять в Европу сжиженный газ, этими намерениями в Кремле объясняли попытки Вашингтона ввести санкции против этого проекта.

Перри выразил надежду, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, ограничивающий компании, которые участвуют в строительстве газопровода. Он также призвал Украину развивать собственные ресурсы, что позволит стране иметь достаточно газа в хранилище накануне холодного периода.