В Вашингтоне назвали природный газ США «молекулами американской свободы»

Чиновники министерства энергетики США на конференции в Канаде, рассказывая о достижениях Штатов в добыче природного газа, назвали его «газом свободы» и «молекулами американской свободы»

Сразу два представителя Министерства энергетики США на министерской конференции по чистой энергии, которая проходила 29 мая в Ванкувере, назвали природный газ, добываемый в США, «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Пресс-релиз с выдержками их речей опубликован на сайте министерства, внимание на это обратил телеканал CNN.

Представители министерства рассказывали о расширении терминала компании Freeport LNG по сжижению природного газа на острове Кинтана. «Увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет решающее значение для распространения газа свободы по всему миру, предоставляя союзникам Америки разнообразный и доступный источник чистой энергии», — приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики Марка Менезеса.

Помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг добавил употребил в своей речи похожее словосочетание. «Я рад, что министерство энергетики делает все возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам американской свободы экспортироваться по миру», — приводятся в сообщении его слова.

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