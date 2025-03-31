Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

По данным Роструда, за 2024 год число обращений по теме зарплатных долгов выросло более чем на треть. Не все обращения — жалобы, среди них есть запросы разъяснений и предложения, говорят в ведомстве

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В 2024 году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) получили 18,4 тыс. обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате, — на 37,4% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете ведомства за 2024 год, представленном на общественном совете (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Число обращений, связанных с нарушениями в сфере трудовых прав в целом, тоже увеличилось, но символически — на 0,6%, до 108 тыс.

Среди основных причин возникновения долгов по зарплате в Роструде называют в том числе приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, отвлечение ресурсов на обслуживание займов и недостаток оборотных средств. На рост задержек платежей со стороны контрагентов, в том числе государственных корпораций и компаний с госучастием, в марте 2025 года жаловались в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), писал РБК.

«Вопросы выплаты заработной платы, в том числе погашения задолженности, а самое главное, профилактики ее формирования, — в зоне приоритетного внимания государства», — заявили РБК в Роструде. Там указали, что далеко не все поступающие обращения — жалобы, среди них есть в том числе запросы разъяснений, предложения, благодарности и информационные письма. Классификация производится по теме обращения (до проведения проверки, уточнения обстоятельств изложенного) и не всегда поставленная в письме проблема классифицирована верно, настаивают в ведомстве.

В отчете Роструд также раскрыл наиболее частые нарушения компаний в сфере теневой занятости и при найме мигрантов. Об основных его положениях — в материале РБК.

В каких отраслях выросли долги

Общее число обращений граждан в Роструд о нарушении трудовых прав достигало максимума в 2020 году (463 тыс.) и с тех пор ежегодно снижалось, следует из данных ведомства. Однако в 2024 году тренд прервался: их совокупное число превысило 244 тыс., увеличившись по сравнению с показателем 2023 года примерно на 0,6%, отмечается в отчете службы.

Традиционно в большинстве случаев поступающие обращения были связаны с оплатой труда — этой теме в 2024 году было посвящено почти 109 тыс. писем (+0,6% по сравнению с 2023 годом). Из них наиболее значительно выросло количество обращений, связанных с задолженностью по зарплате, — оно увеличилось на 37,4%, до 18,4 тыс. Для сравнения: в 2023 году их число сократилось более чем на 60%.

В Роструде указывают, что по итогам 2024 года территориальным органам удалось добиться погашения задолженности по заработной плате более чем 238,9 тыс. сотрудников на сумму около 500 млн руб. Кроме того, по результатам проверок норм оплаты труда территориальные подразделения ведомства направили в Генпрокуратуру и Следственный комитет 510 материалов для возбуждения уголовных дел. Среди отраслей больше всего нарушений трудового законодательства Роструд зафиксировал в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

Объем просроченной задолженности организаций по зарплате (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2024 году вырос на 43,5%, сообщал Росстат. В номинальном выражении по состоянию на 1 января он составил 508 млн руб. — менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности, уточняли в статслужбе. В отраслевом разрезе наиболее сильный прирост задолженности произошел в строительстве (в 13 раз), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (в 3,3 раза), а также в транспорте (+56%). В феврале 2025 года рост ускорился: по состоянию на конец месяца просроченная задолженность составила 1,2 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период годом ранее.

На протяжении всего 2024 года объем просроченной задолженности был несколько ниже аналогичных показателей за прошлый год, указали в Роструде. В начале 2025 года общая задолженность по зарплате выросла, но практически треть суммы приходится на одну компанию — работа по погашению задолженности перед ее работниками ведется с привлечением органов прокуратуры, отметили в ведомстве.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) фиксирует проблему невыплат заработных плат, и сейчас она носит более острый характер, чем в предыдущие годы, говорит секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов. «Пока задержки и невыплаты не носят критического характера, но такая тенденция нарастает», — указал он. Особенно это актуально для строительства, обрабатывающей промышленности, АПК, отметил Соколов.

Почему ряд компаний не платят вовремя

В отчете Роструд выделяет несколько причин возникновения задолженности по зарплате в 2024 году. Большинство из них — экономические: в частности, недостаток оборотных средств, отвлечение ресурсов на обслуживание кредитов, недостаточное финансирование из бюджетов всех уровней, приостановка платежей за отгруженную продукцию, сокращение объемов производства. Однако есть случаи, когда долги по зарплате становятся следствием конфликта интересов собственников, приводящего к банкротству, низкой организации управления производством, а также неэффективности руководителей по привлечению инвестиций для развития производства и обеспечения работой трудовых коллективов, указано в отчете.

Еще один фактор, повлиявший на рост обращений, связан с появлением все большего числа стимулирующих выплат, которые связаны со сроками выполнения показателей, завершения проектов, премиальными надбавками за особые достижения, сообщили РБК в Роструде. «Применение таких надбавок, особенно для линейного персонала, не всегда прозрачно, и применение таких механизмов в отношении массовых позиций в ряде случаев сопряжено с трудностями восприятия, корректного оформления и начисления», — указали там. Как ранее писал РБК, в условиях дефицита кадров компании стали чаще выплачивать премии сотрудникам, возвращая «забытые» практики квартального и ежемесячного премирования.

Проблема задержки заработной платы действительно стала актуальной для России в последнее время, и на то есть две основные причины, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. С одной стороны, это экономическая ситуация, когда в условиях высокой ключевой ставки организации задерживают платежи контрагентам, используя эти средства в качестве «бесплатного кредитования». Особенно злоупотребляют этим крупные корпорации, имеющие монопольное или доминирующее положение в отрасли. В результате у их контрагентов возникают сложности с выплатой зарплат и даже риски банкротства, говорит эксперт.

Вторая причина менее заметна, но не менее важна — это схема перевода бывших сотрудников на самозанятость и взаимодействие с ними в рамках гражданско-правовых договоров. В таком случае при ухудшении экономических условий организации задерживают платежи, однако такие ситуации уже не попадают в поле зрения Роструда, являясь предметом судебных разбирательств. «Объем проблем с невыплатой зарплат и вознаграждений значительно больше, чем фиксирует Роструд», — считает Сафонов.

Действительно, одна из проблемных зон — вопросы, связанные с оплатой работы граждан, с которыми не оформлены надлежащим образом трудовые отношения, указали в пресс-службе Роструда. При возникновении проблем с оплатой, например, самозанятые граждане классифицируют эту ситуацию как задолженность по зарплате, хотя юридически такие выплаты заработной платой не являются, а сами граждане не имеют той же защиты в социально-трудовой сфере, как и оформленные по трудовому договору работники. В таких ситуациях вопросы выносятся на межведомственные комиссии по противодействию теневой занятости, отметили в ведомстве.

Помимо удорожания финансовых и инвестиционных ресурсов рост задержек по зарплатам связан с административными причинами, считает Соколов. В частности, в 2024 году действовал мораторий на проверки, который существенно ограничивал активность контролирующих органов и требовал согласования контрольных мероприятий с Генпрокуратурой, напомнил он. Плановые проверки трудовой инспекции не проводились (кроме предприятий высокого и чрезвычайно высокого риска), а внеплановые могли проводиться только по согласованию с прокуратурой.

Как Роструд выявляет увод сотрудников в «тень»

За 2024 год Роструд выявил свыше 829,4 тыс. граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях (то есть осуществляющих деятельность без трудового договора или лицензии, а также получающих зарплаты в конверте), следует из отчета. Это на 4,3% больше, чем годом ранее, — в 2023 году службе удалось обнаружить 794,9 тыс. нелегально занятых.

2% граждан, находящихся в серой зоне в 2024 году, были мигрантами. «Количество выявленных граждан иностранных государств, находящихся в неформальных трудовых отношениях, составило более 17,1 тыс. человек», — указано в отчете.

За год ведомство проверило 670 организаций на предмет теневой занятости и выявило более тысячи нарушений. Наиболее часто встречающимся нарушением в этой сфере стало заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, — на них пришлось больше половины выявленных случаев, а свыше трети кейсов были связаны с работой без оформления трудового договора.

Заключение гражданско-правовых договоров (ГПД) вместо найма выгодно компаниям: заказчик работ не обязан предоставлять отпуск, гарантировать повышенную оплату за сверхурочную работу, ГПД можно быстро прекратить в отличие от трудового договора. Однако Трудовой кодекс запрещает использовать ГПД для регулирования трудовых отношений.

В 2025 году в ряде регионов будут опробованы новые методические рекомендации, регламентирующие работу межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, а также формирование рейтинга эффективности работы этих комиссий, указано в отчете. Создание межведомственных комиссий в регионах стало частью государственной политики по противодействию нелегальной занятости. Согласно положению об их деятельности, утвержденному правительством, межведомственная комиссия — это регулярно действующий орган, координирующий усилия различных ведомств (от Роструда до Генпрокуратуры) по борьбе с нелегальным наймом. Комиссия имеет право запрашивать у госструктур различную информацию (в том числе содержащую персональные данные и налоговую тайну), принимать жалобы населения и направлять сведения о фактах нарушения трудового законодательства в контрольные органы.

Кроме того, с 2025 года в России появился публичный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. По состоянию на 28 марта в нем отражена 41 запись, большинство из них касаются индивидуальных предпринимателей.

Как бизнес нарушает правила найма мигрантов

Отдельная глава отчета Роструда посвящена нарушениям бизнеса в сфере найма мигрантов. Результаты проведенных в 2024 году проверок свидетельствуют о том, что наиболее распространенными нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями в отношении иностранных работников, являются следующие:

охрана труда (66% выявленных нарушений);

нормы в отношении трудового договора (15% нарушений);

оплата труда (10% нарушений).

Основные нарушения в сфере охраны труда, которые допускают работодатели в отношении мигрантов, связаны с нормативами труда и отдыха, говорит Сафонов. Зачастую иностранные граждане работают по 10 часов в день и имеют только один выходной — воскресенье, без оформления совместительства и дополнительной оплаты. Особенно это характерно для сфер строительства и такси, считает он.

Кроме того, частым нарушением выступает несоблюдение процедур инструктажа и обучения мигрантов, а также непредоставление им необходимых средств индивидуальной защиты, указывает Сафонов.