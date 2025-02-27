Власти предложили «рычаг понуждения» для компаний с теневой занятостью

Власти собираются расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки бизнеса для проверки трудовых отношений. К ним хотят отнести неявку на заседание комиссии по теневой занятости

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Власти предложили расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства. С такой инициативой вышел Минтруд, следует из письма от 19 февраля директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа).

В письме указано, что Минтруд предложил дополнить существующий перечень индикаторов риска в сфере трудового права. Такие индикаторы являются инструментом рискориентированного подхода к контролю за бизнесом — сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, и эту информацию надо проверить. Хотя в настоящий момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок, объекты, в отношении которых выявлены индикаторы риска, являются исключением, поясняли РБК эксперты.

Минтруд считает, что индикаторы риска следует расширить следующим пунктом:

поступление в контрольные органы протокола межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, который содержит информацию о признаках такой занятости в компании (например, неоформление трудового договора или оформление гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения) — при условии, что контролируемое лицо или его представитель не явились на заседания межведомственной комиссии два и более раз в течение полугода.

Инициатива будет рассмотрена подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы, следует из письма.

Новый индикатор поможет повысить эффективность работы по противодействию нелегальной занятости, рассчитывают в Минтруде. «В случае расширения индикаторов риска информация, выявленная межведомственными комиссиями, может быть направлена на рассмотрение в Роструд для принятия мер уже в рамках осуществления трудового надзора. Инспекция после проведения оценки полученной информации будет вправе по согласованию с прокуратурой провести проверку», — заявили там РБК.

Ранее на проблему отсутствия у межведомственных комиссий «рычагов понуждения» в отношении работодателей с признаками теневой занятости указывал директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов. «Работодателей, в отношении которых выявлены признаки нелегальной занятости, заслушивают на заседании комиссии. Конечно, реальные рычаги понуждения сейчас отсутствуют — если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения решений», — отмечал он.

Ведомство не в первый раз выходит с инициативой расширить перечень индикаторов риска. Как ранее писал РБК, внести корректировки в этот список Минтруд предлагал в августе 2024 года, однако тогда проектируемые изменения были более масштабными и касались размера заработных плат на предприятиях, количества работников, работы с самозанятыми. Изменения вступили в силу в январе 2025 года, среди новых индикаторов теневой занятости — начисление зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) 60 и более работникам (если их доля составляет более 50%); неснижение численности сотрудников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более; сотрудничество более чем с 35 самозанятыми при соблюдении ряда дополнительных условий и т.д.

Применение индикаторов риска в надзорной деятельности позволяет восстанавливать трудовые права граждан, не дожидаясь обращений работников, уточнили в Минтруде. По данным ведомства, благодаря их срабатыванию в 2024 году была выплачена задержанная зарплата на сумму свыше 345 млн руб.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве.

Как власти борются с теневой занятостью Создание межведомственных комиссий в регионах стало частью государственной политики по противодействию нелегальной занятости. Предполагалось, что они начнут действовать во всех субъектах с 2024 года. Согласно положению об их деятельности, утвержденному правительством, межведомственная комиссия — это регулярно действующий орган, координирующий усилия различных ведомств (от Роструда до Генпрокуратуры) по борьбе с нелегальным наймом. Комиссия имеет право запрашивать у госструктур различную информацию (в том числе содержащую персональные данные и налоговую тайну), принимать жалобы населения и направлять сведения о фактах нарушения трудового законодательства в контрольные органы. Кроме того, с 2025 года в России появился публичный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. По состоянию на 25 февраля в нем отражены пять записей, все они касаются индивидуальных предпринимателей. Дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости прорабатываются правительством с апреля 2023 года — тогда, как писал РБК, под председательством главы кабмина Михаила Мишустина состоялась стратегическая сессия, на которой в том числе предлагалось проводить мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и устанавливать KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях. Потенциальная численность россиян, занятых в теневом секторе экономики, оценивается Минтрудом в 6,5 млн человек. Наибольший риск возникновения теневой занятости ведомство видит в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг.

Что меняет новый индикатор для комиссий

Предлагаемые нововведения по смыслу распадаются на две части, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Первая касается того, что протокол межведомственной комиссии о нарушениях будет индикатором риска, то есть основанием для проведения внеплановой проверки. Это усиливает значимость таких комиссий, так как сейчас, согласно официальным источникам, протоколы комиссий являются поводом только для «рассмотрения вопроса о проведении контрольных (надзорных) мероприятий», то есть формальная связь между проверкой и информацией, поступившей от комиссии, отсутствует.

Кроме того, ситуацию осложняет мораторий на внеплановые проверки, из-под которого выведена только налоговая служба — орган, не профилирующийся на трудовом законодательстве, говорит Сафонов. Например, налоговая не анализирует такие документы, как штатное расписание, положение об оплате труда, табель учета рабочего времени — а именно они зачастую дают понимание, что происходит на самом деле, есть ли переквалификация трудовых отношений в самозанятость и другие нарушения такого рода, указывает эксперт.

Предлагаемое расширение перечня закрепит уже предусмотренный нормативный механизм реагирования на выявленные комиссией нарушения и устранит правовой пробел, солидарна старший юрист Orchards Александра Мурашова. При этом Роструд в ряде случаев может инициировать внеплановую проверку и без выявления индикаторов риска, обращает внимание она. Например, проверка может быть проведена по решению руководителя службы или ее территориального органа в ситуации, если от сотрудников компании поступила информация о массовых нарушениях трудовых прав или невыплате зарплаты.

Эксперт отмечает, что нововведение идет в тренде «придания комиссиям большей значимости». В частности, она сослалась на постановление Совета Федерации, которым Минтруду рекомендовалось представить предложения по усилению ответственности работодателей при выявлении фактов нелегальной занятости — в том числе на основании обращений межведомственных комиссий, а также расширения перечня информации, который комиссии вправе запрашивать у госорганов.

Что изменится для бизнеса

Вторая часть нововведения касается взаимодействия с бизнесом, указывает Сафонов. По его словам, сегодня, если комиссия подозревает нарушения в компании, она вызывает ее представителя, чтобы он мог объясниться, при этом с формальной точки зрения бизнес не обязан приходить, за игнорирование предписаний комиссии никакой ответственности нет. «Можно предположить, что бизнес не воспринимает межведомственные комиссии всерьез и зачастую пропускает заседания», — замечает эксперт.

Усиление значимости решений комиссий стимулирует компании идти на контакт и защитит добросовестный бизнес. «Если у них на самом деле все нормально, зачем возбуждать проверку?» — рассуждает эксперт. А если компания уклоняется от заседания комиссии, возможно, ей действительно есть что скрывать, резюмирует Сафонов.

Комиссии заработали во всех регионах, и представители бизнеса в лице в том числе «Опоры России» активно вовлечены в их деятельность, сказал РБК глава объединения Александр Калинин. По его словам, предлагаемый Минтрудом индикатор «звучит не так страшно», однако его введение еще не обсуждалось с бизнесом. Калинин отмечает, что выступает против необоснованных проверок и поддерживает максимальное внедрение рискориентированного подхода. При этом, считает глава «Опоры России», у властей есть много других возможностей по снижению уровня теневой занятости — например, введение режима АвтоУСН во всех регионах страны (пока его ввели только 58 регионов) и расширение эксперимента с нулевым НДС на охранные предприятия и клининг.