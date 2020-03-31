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Пандемия коронавируса ,  
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Проблемы с поставками в Россию из зараженной Италии. Что важно знать

Италия, больше всех в Европе пострадавшая от коронавируса, является одним из крупнейших поставщиков товаров в Россию. Из-за остановки производств и разрушения цепочек поставок импорт из Италии может упасть на 7–8%
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Италия по итогам 2019 года была пятым крупнейшим поставщиком товаров в Россию (после Китая, Германии, США и Белоруссии), следует из данных ФТС. Общий импорт в Россию из Италии составил почти $11 млрд. Однако сейчас большинство производств там закрыто на карантин, пока страна пытается сдержать рост количества заболевших. По состоянию на 31 марта в Италии зарегистрировано почти 102 тыс. случаев заражения — это второй показатель после США.

РБК попытался оценить, как пандемия может изменить поставки итальянских товаров в Россию.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Потери на $1 млрд

В последние семь лет экспорт из Италии в Россию снизился более чем на 28% и в этом году может дополнительно сократиться на 7–8%, сообщил РБК президент Confindustria Russia (Ассоциации итальянских промышленников в России) Эрнесто Ферленги. В абсолютном выражении это будет равнозначно экспортным потерям почти на $1 млрд.

До 3 апреля в стране остановлены все производства, кроме жизненно важных. В итальянском экспорте в Россию около 42% приходится на машиностроение — эта отрасль и экспорт ее продукции пострадают в большей степени, так как производство в Италии зависит от комплектующих из других стран, пояснил Ферленги. За последние десять лет Италия увеличила в 20 раз импорт комплектующих из Китая, который тоже серьезно затронут пандемией.

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Если в ближайшие две-три недели ситуация с распространением вируса улучшится, тогда заводы откроются и восстановить производственные цепочки удастся довольно быстро, но если проблемная обстановка сохранится дольше, то восстановление будет идти сложнее. Тогда итальянскую продукцию в России будут замещать производители из других стран, прежде всего Китая, считает президент Confindustria Russia.

Третья мировая

«Происходящее в мировой экономике можно сравнить, наверное, только с третьей мировой войной. Последствия будут серьезные. Это не кризис 2008 года, который был в большей степени финансовым; сейчас перед нами кризис спроса, предложения, производства», — предупреждает глава Confindustria Russia.

  • По данным ФТС за 2019 год, более $4,1 млрд в импорте из Италии в Россию пришлось на группы товарной номенклатуры 84 и 85 («Ядерные реакторы, котлы, оборудование, механические устройства» и «Электрические машины и оборудование»). В том числе $365 млн — краны, клапаны и арматура для трубопроводов, $321 млн — насосы, $251 млн — посудомоечные машины и т.д.
  • Почти $1 млрд поставок из республики — фармацевтическая продукция.
  • $871 млн — одежда и обувь.
  • $438 млн — алкогольные и безалкогольные напитки, прежде всего вина.

Эрнесто Ферленги утверждает, что пока работающие в России итальянские предприятия не сообщали о проблемах в их бизнесе, в том числе связанных с доставкой товаров. Были сложные случаи из-за введенных ограничений на перемещение между странами. Однако, замечает Ферленги, предприимчивые итальянцы быстро решили эту проблему, выписав необходимые доверенности.

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Поставки одежды

Италия — третий крупнейший поставщик товаров индустрии моды в Россию после Китая и Бангладеш, ее доля в импорте составляет 7,7%, отметила гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Впрочем, доля Китая в аналогичных поставках достигает 41,3%.

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В среднем ценовом сегменте одежды доля Италии незначительная, около 70% одежды отшивается в Китае, отмечает президент компании Baon Илья Ярошенко. По его словам, у Baon доля Италии в ассортименте — 3–5%, в основном речь идет о весенней и летней коллекциях, которые уже отшиты и развезены по магазинам. Но текущая ситуация может отразиться на осенней коллекции, пошив которой сейчас заказывают. «Дефицит ожидаем в августе-сентябре, потому что первые осенние коллекции или не придут, или придут с задержкой», — поясняет Ярошенко.

Уже очевидно, что падение рынка будет критически негативным, отмечает Лебсак-Клейманс. Ослабление курса рубля ведет к росту закупочной стоимости коллекций на осенний и зимний сезоны — уже сегодня их предзаказ обойдется на 22–25% дороже в рублевом эквиваленте, что неизбежно приведет к увеличению розничной цены на осеннюю коллекцию минимум на 25–30%, цены на летние коллекции также вырастут на 20–25%.

Поставки алкоголя

В 2019 году Италия была вторым крупнейшим после Испании поставщиком тихих вин в Россию — она завезла 45 млн л вина на $172 млн, оценивает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. Кроме того, она номер один по поставкам игристых вин и вермутов в Россию. В прошлом году Италия поставила на российский рынок 81% всех импортных вермутов (10 млн л на $26 млн) и 70% игристых вин и шампанского (40 млн л на $141 млн).

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Италия — ключевая страна для всех компаний, которые импортируют вина, напоминает президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. Но виноделов, как и других сельскохозяйственных производителей, распоряжение властей Италии об остановке производства не затронуло, уточняет Каширин. По его словам, большая часть итальянских винодельческих компаний, с которыми работает Simple, не закрылась; на карантин по собственному решению ушли только несколько из них.

«Сложности могут возникнуть из-за того, что закрыты фабрики по производству упаковки, этикеток или других комплектующих промышленного производства. Также могут быть проблемы с транспортом, так как под ограничение попали логистические компании», — отмечает Каширин. Впрочем, критических сложностей он не ожидает, так как у поставщиков пока есть запас готовой продукции.

У другого крупного импортера, виноторговой компании MBG Wine, также на складах есть запасы, в том числе итальянского вина, сообщили РБК в компании. Но представитель MBG Wine отмечает, что есть некоторые проблемы с логистикой: из-за того что некоторые страны ЕС полностью перекрыли границы, маршруты перевозок стали длиннее, а итальянским водителям приходится соблюдать 14-дневный карантин.

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Что касается безалкогольных напитков, то даже в случае перебоя с поставками отдельных категорий ассортимент на российских полках пострадает не сильно, уверяет президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. По его словам, доля импортных безалкогольных напитков и соков на российском рынке незначительная.

Поставки продуктов

Большинство продовольствия — молочные продукты, сыры, мясо, овощи и фрукты — Италия не поставляет в Россию из-за эмбарго, введенного российскими властями в 2014 году. Впрочем, некоторые продукты под эмбарго не попали и продолжают ввозиться, например, по данным ФТС, в 2019 году Россия импортировала из Италии:

  • кофе, чай и пряности на $105,5 млн;
  • готовые продукты из зерна и муки (к ним относятся макароны и мучные кондитерские изделия) на $82,5 млн;
  • жиры и масла растительного и животного происхождения на $65,6 млн;
  • какао и изготовленные из него продукты, в том числе шоколад на $55,8 млн.

Ретейлер «Ашан», как рассказал РБК его представитель, ввозит из Италии чай, макароны и другие изделия из зерна и муки, томатный соус и оливки. В компании уточнили, что в связи с коронавирусом «Ашан» испытывает проблемы со своевременным получением документов и транспортировкой товаров из северных регионов Италии. Но ее доля в поставках «Ашана» незначительная и постоянно уменьшается — итальянский импорт постепенно заменяется товарами из других стран и локальным ассортиментом.

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В ассортименте «Магнита» доля продукции из Италии незначительная — всего около 1%, в основном это вина, макароны, соусы и уксус, сообщили в пресс-службе ретейлера. Сейчас поставки идут в плановом режиме.

Поставки итальянского чая в Россию незначительные, но Италия — фактически единственная страна, которая ввозит в Россию готовый упакованный кофе, отмечает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В сегменте молотого и обжаренного кофе (на него приходится около 55% всего российского рынка кофе) доля итальянской продукции составляет около 25%, уточнил Чантурия.

У Италии сильные кофейные бренды, напоминает эксперт: есть сегмент потребителей, которые предпочитают именно итальянский кофе, и есть кофейни, которые специализируются на этих брендах. Последние два года импорт из Италии рос, сейчас из-за ситуации с коронавирусом поставщики испытывают определенные логистические сложности, признает Чантурия. Но даже в случае, если поставки прекратятся, в России много предприятий, которые занимаются обжаркой кофе. Кроме того, сами итальянские компании могут перенести обжарку зерен в Россию, резюмирует Чантурия.

Удар по всей внешней торговле России

В январе—феврале 2020 года коронавирусная инфекция еще не успела сказаться на объемах итальянского экспорта в Россию, показывают данные статистического агентства Италии Istat (.pdf). Экспорт вырос в денежном выражении на 6,3% к тому же периоду прошлого года. Данные ФТС пока доступны только за январь 2020 года и непоказательны. Пресс-служба ФТС попросила дождаться публикации статистики за последующие месяцы, не ответив на вопросы о потенциальном снижении итальянских поставок в марте.

Пандемия коронавируса влияет на всю внешнюю торговлю России. Падение российского товарного экспорта в целом составит около $100 млрд в 2020 году, он сократится до $310–320 млрд, оценивает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Александр Кнобель. Львиная доля падения придется на более низкую стоимость нефти, нефтепродуктов и газа из-за падения мировых цен на нефть до $25–30 за баррель.

Ожидаемое сокращение стоимостных объемов импорта в Россию составит 30–35%, то есть импорт сократится с уровня $255 млрд до $180–190 млрд. В итоге торговый товарный баланс останется примерно на уровне 2019 года плюс $160–165 млрд, говорит Кнобель. В наибольшей степени снизится импорт инвестиционных товаров (на 35–40%), в наименьшей — продовольствия и товаров конечного потребления (20–30%).

Авторы: Полина Химшиашвили, Иван Ткачёв, Елена Сухорукова, Анна Гальчева
Теги: Италия, машиностроение, импорт, ФТС, одежда, кофе, внешняя торговля
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