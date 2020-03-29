СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.

Тяжелее всего, по словам автора статьи, приходится владельцам малого бизнеса, чьи магазины были закрыты из-за карантина. Они пока не получили обещанную от государства финансовую помощь, а свои сбережения у предпринимателей кончаются.

Проблемы с деньгами есть и у сотрудников временно простаивающих предприятий, и у тех, кто был сокращен, и у уволенных граждан, вынужденно работающих нелегально.

Издание приводит слова жителя Палермо, который говорит, что у него не осталось денег, чтобы прожить еще одну неделю, и требует от премьер-министра страны Джузеппе Конте немедленных действий.