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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.

Тяжелее всего, по словам автора статьи, приходится владельцам малого бизнеса, чьи магазины были закрыты из-за карантина. Они пока не получили обещанную от государства финансовую помощь, а свои сбережения у предпринимателей кончаются.

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Проблемы с деньгами есть и у сотрудников временно простаивающих предприятий, и у тех, кто был сокращен, и у уволенных граждан, вынужденно работающих нелегально.

Издание приводит слова жителя Палермо, который говорит, что у него не осталось денег, чтобы прожить еще одну неделю, и требует от премьер-министра страны Джузеппе Конте немедленных действий.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Если у итальянцев не будет денег, чтобы накормить своих детей, они нападут на супермаркеты. Это будет революция», — приводит газета слова другого жителя страны.

Эпидемиологическая обстановка в Италии остается самой тяжелой в Европе. По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в стране более 92 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — это второе место в мире после США.

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Число умерших достигло 10 тыс. человек. За последние сутки было зарегистрировано 889 новых смертей от коронавируса.

В стране действует чрезвычайное положение, закрыты все заведения общепита, магазины, торговые центры. Действуют лишь продовольственные торговые точки, аптеки. Людям запрещено покидать дома без уважительных причин. Штраф за нарушение карантина был повышен, и теперь составляет от €400 до €3000.

Теги: Италия, финансы, коронавирус
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