Силуанов назвал сумму уплаченных налогов на сверхприбыль

Власти собрали на ₽5 млрд больше, чем планировали, сообщил глава Минфина. Разовый налог обязаны не позднее 28 января 2024 года уплатить компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Компании уплатили в бюджет налогов на сверхприбыль на 305 млрд руб., сообщил «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

Разовый налог в 10% от полученной сверхприбыли обязаны уплатить компании, чья доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила ₽1 млрд. Сделать это нужно не позднее 28 января 2024 года, а если средства перечислены до 30 ноября, то ставка вдвое ниже. Правительство рассчитывало, что благодаря этой мере бюджет получит 300 млрд руб.

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд руб., если быть точным — на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, еще пополнится», — сказал Силуанов.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в начале августа. От выплат был освобожден ряд предприятий, в том числе нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные фирмы, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.

В ноябре Минфин не поддержал законопроект Госдумы о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Ведомство пояснило, что нефтегазовым и угольным компаниям не нужно вносить его, так как они отдавали сверхдоходы за счет других механизмов, например налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).