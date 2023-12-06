Силуанов назвал сумму уплаченных налогов на сверхприбыль
Компании уплатили в бюджет налогов на сверхприбыль на 305 млрд руб., сообщил «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.
Разовый налог в 10% от полученной сверхприбыли обязаны уплатить компании, чья доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила ₽1 млрд. Сделать это нужно не позднее 28 января 2024 года, а если средства перечислены до 30 ноября, то ставка вдвое ниже. Правительство рассчитывало, что благодаря этой мере бюджет получит 300 млрд руб.
«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд руб., если быть точным — на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, еще пополнится», — сказал Силуанов.
Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в начале августа. От выплат был освобожден ряд предприятий, в том числе нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные фирмы, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.
В ноябре Минфин не поддержал законопроект Госдумы о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Ведомство пояснило, что нефтегазовым и угольным компаниям не нужно вносить его, так как они отдавали сверхдоходы за счет других механизмов, например налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
С 2022 года в России действует новый порядок расчета НДПИ для твердых полезных ископаемых, в частности угля. Ставка налога установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Новый механизм внедрили с целью изъятия сверхдоходов в период высоких цен.
За последние годы НДПИ для нефтегазового сектора не раз корректировали. Например, в феврале 2023-го был изменен порядок определения цены на нефть для налогообложения нефтедобычи, в том числе для НДПИ. По новой формуле котировки нефти российской марки Urals должны были быть не ниже стоимости Brent минус $25 за баррель с июля этого года. С 1 сентября эта величина была снижена до $20, что позволило получить дополнительные доходы в бюджет.