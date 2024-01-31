Эксперты составили портрет сверхбогатых россиян

Ежегодно список 200 богатейших россиян обновляется менее чем на 10% — там появляется мало «новичков». Однако «золотые двери» со временем открываются для женщин и IT-бизнесменов, заключили социологи из ВШЭ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из года в год группа сверхбогатых россиян, входящих в список Forbes, обновляется очень мало: в последние годы доля новичков в списке колебалась в районе 3%. К таким выводам пришли ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк в статье «Сверхбогатые в России: состав и динамика группы», опубликованной в январском номере журнала «Мир России» (РБК ее изучил).

Авторы составили типичный портрет богатейших россиян: в основном это мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Впрочем, в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены.

Исследование построено на анализе биографических данных о богатейших бизнесменах, которые хоть раз попадали в российский список Forbes в период с 2004 по 2021 год — всего 379 человек (сначала список состоял из 100 лиц, с 2011 года был расширен до 200 бизнесменов, богатство которых варьируется от нескольких сотен миллионов до десятков миллиардов долларов). Авторы констатируют, что группа сверхбогатых россиян остается «слабо изученной».

Россия характеризуется высокой концентрацией богатств в руках очень маленькой доли населения, отмечали мировые исследователи. По оценке консалтинговой компании Boston Consulting Group от 2021 года, менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 сверхбогатых лиц — владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, или суммой $640 млрд, писал РБК. Сегмент самых состоятельных в России (с активами более $100 млн) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств (13%), чем в среднем по миру. Банк Credit Suisse в 2020 году подсчитывал, что в руках 1% самого богатого населения России сосредоточено 57% общего финансового благосостояния в стране, что является самым большим показателем по выборке ключевых стран (в среднем по миру — 44%).

Несменяемость сверхбогатых

Исследователи из Института социальной политики НИУ ВШЭ выявили устоявшиеся тенденции в когорте сверхбогатых россиян: главные из них — неравенство по уровню богатства даже внутри этой узкой группы и медленная сменяемость представителей группы.

Богатство представителей группы сверхобеспеченных россиян всегда распределялось неравномерно. В последние годы масштабы неравенства немного сократились, но принципиально картина не поменялась. В 2011 году среднее значение состояний бизнесменов составляло $2,5 млрд. Однако состоянием меньше этой суммы (до $2 млрд) обладали три четверти представителей списка. В 2021-м среднее значение увеличилось до $3,3 млрд. При этом доля наименее богатых сократилась до 64%, а также увеличилось число миллиардеров следующей ступени (с состоянием до $5 млрд), но все же тех, кто обладает десятками миллиардов, оставались единицы.

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Исходя из списка Forbes 2023 года неравенство в доходах его представителей сохраняется: среди 110 долларовых миллиардеров лишь 14 человек обладают состоянием больше $10 млрд, а у половины оно меньше $2,5 млрд.

Другая тенденция связана с тем, что группа сверхбогатых россиян медленно обновляется из года в год. Анализ показал, что в последнее десятилетие более чем 90% бизнесменов, присутствующих в группе 200 богатейших, были в ней и в предыдущем году.

Обновление группы на более длительном периоде наблюдения закономерно выше, однако и там прослеживается тенденция к слабой сменяемости. Среди тех, кто входил в список в 2021 году, 60,5% присутствовали в нем и в 2011 году. Если же сопоставить данные только первой сотни, то от общего списка 2021 года 37% присутствовали в нем еще в 2004 году. В их числе — Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и другие.

Типичный портрет миллиардера

Слабая обновляемость списка богатейших россиян приводит к тому, что эта группа в целом «стареет». Если в 2011 году средний возраст ее представителей составлял 50 лет, то к 2021 году — уже 58 лет.

Впрочем, зрелый возраст миллиардеров — типичная история для мира. Международный разрез показывает, что к сверхбогатству жители планеты приходят примерно в 50-летнем возрасте. При этом треть богачей старше 70 лет.

Другая отличительная характеристика сверхбогатых россиян — наличие высшего образования (оно есть у 90% представителей группы), а четверть из них не остановились на этом, получив второе образование или ученую степень. Среди богатейших российских бизнесменов доминируют те, кто получил естественно-научное, а не гуманитарное образование.

Большинство учились в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Но далеко не все из них были родом из столиц. Треть сверхбогатых родились в других городах, селах и странах.

Кроме того, исследователи изучили семейные предпосылки для становления миллиардеров. Из доступной информации о родителях бизнесменов стало известно, что чаще всего они происходят из высокообразованных семей. Отцы и матери сверхбогатых наиболее часто были трудоустроены в науке, образовании, культуре, а также промышленности или топливно-энергетическом комплексе (в других отраслях они были представлены значительно реже). «В силу доминирования в группе бизнесменов средних и старших возрастов, рождение которых приходилось на советские годы, среди родителей превалируют работники государственных предприятий и учреждений бюджетной сферы. Кроме того, отцы нередко работали и во властных структурах», — констатируют авторы.

Для своих детей сверхбогатые россияне по крайней мере до 2022 года чаще всего выбирали зарубежное образование. В 2021 году за рубежом учились дети 69% представителей списка Forbes, а в 2011 году — 64%.

Что касается отраслей, в которых представителям списка Forbes удалось заработать состояние, то на протяжении двух десятилетий главными секторами были финансы, промышленность и топливно-энергетический комплекс. Две трети принадлежащих миллиардерам компаний — из этих секторов. В последние годы попадание в рейтинг стали все больше обеспечивать сферы торговли, а также связи и IT-технологий. Так, если в 2004 году торговлю представляли 3% представителей богатейшей сотни россиян, то в 2021 году — 6%. Сверхбогатых IT-бизнесменов в 2004 году было 6,1% (в 2011 году произошло снижение до 2%), а в 2021 году — уже 9%.

Гендерный дисбаланс

В списках Forbes доминируют мужчины, однако в последние годы в рейтинги миллиардеров чаще стали входить женщины. Если в 2011 году в списке 200 богатейших бизнесменов была лишь одна женщина, что составляло 0,5% от общего состава группы, то в 2021 году их стало семь, или 3,5% группы. За весь период в списки входили девять женщин, а одна из них держалась в рейтинге с 2004 года (речь идет о Елене Батуриной). «Таким образом, высокий гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы, но «золотые двери» в последние годы для женщин все же приоткрылись», — пишут авторы исследования.

Примерно в половине случаев многомиллионное состояние женщин стало результатом самостоятельного построения бизнеса, в остальных ему предшествовало предварительное получение капиталов от близких родственников-мужчин (в качестве наследства или после развода) с последующим использованием данных средств для развития собственных проектов, говорится в исследовании.

Мировой опыт также демонстрирует небольшую долю женщин среди сверхбогатых людей — она не превышает 10%, а прирост происходит медленно. Вместе с тем Мареева и Слободенюк ждут постепенного увеличения числа богатейших женщин-бизнесменов в России при сохранении доминирования мужчин.

В большинстве стран мира доля женщин среди сверхбогатых с наследственным богатством пока еще выше, чем доля тех, кто самостоятельно его создал, констатирует научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. «Это связано с тем, что женщины в предпринимательской деятельности испытывают больше трудностей по сравнению с их коллегами-мужчинами — от ограниченного доступа к финансовым ресурсам до социальных предубеждений и стереотипов», — рассуждает она. «Во всем мире сохраняется ощутимая разница в доходах мужчин и женщин, а в России — примерно в два раза. Хотя разные страны движутся в направлении гендерного равенства с разной скоростью, в целом гендерные разрывы сокращаются. По мере расширения возможностей женщин их доля среди богатых должна увеличиваться», — считает Островская.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин на российском рынке труда в среднем составляет 37%, однако он может достигать 70%, писал РБК со ссылкой на исследование экспертов ВШЭ.

Что будет дальше с распределением богатств

По мере технологического развития и изменения многих индустрий (диджитализации, внедрения искусственного интеллекта) большее значение в предпринимательской деятельности и накоплении богатства будут иметь уровень образования, профессиональной подготовки и наличие востребованных навыков, полагает Островская.

Помимо отраслей, традиционно приносящих большие доходы своим бенефициарам, богатства сейчас концентрируются на новых «неожиданных» рынках — интернет-торговле и цифровых сервисах, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «России и другим государствам придется научиться регулировать эти новые нетрадиционные рынки с тем, чтобы накопление богатства происходило более эффективно с точки зрения интересов общества», — ожидает он.

На распределение богатств в России влияет и перестройка экономики после ухода иностранных компаний. «Доходы будут перетекать к компаниям, которые занимаются импортозамещением и производством важной для страны продукции. В то же время более высокая концентрация денег в руках крупного бизнеса удобна государству с точки зрения управления, особенно в период перестройки экономики. Главное, не перегнуть палку и не допустить, чтобы большая часть качественных активов была сконцентрирована в руках государства. Но вряд ли власти этого добиваются. Для управления ими нужны ресурсы, а таких ресурсов недостаточно», — заключает он.