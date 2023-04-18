Henley & Partners: число долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44% за десять лет

Число долларовых миллионеров в Москве за десять лет сократилось на 44%

Число долларовых миллионеров в Москве и Санкт-Петербурге за последние десять лет существенно сократилось. Темпы падения числа состоятельных людей в столице России сопоставимы лишь с показателями Йоханнесбурга

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние десять лет количество долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44%, показывают данные консалтинговой компании Henley & Partners. На них обратил внимание Forbes.

По данным компании, в Москве к 2022 году проживали 35,2 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Среди них были 250 с состоянием более $100 млн и 28 долларовых миллиардеров. Сокращение числа миллионеров в российской столице — самое сильное среди всех городов, попавших в рейтинг. Сравнимый показатель лишь у южноафриканского Йоханнесбурга, где их число упало на 40%.

В рейтинг «самых состоятельных городов» также вошел Санкт-Петербург: там, по подсчетам аналитиков, живут 6,9 тыс. долларовых миллионеров, 55 мультимиллионеров и семь миллиардеров. За десять лет число состоятельных жителей Петербурга сократилось на 38%.

Самым «миллионерским» городом мира, по версии Henley & Partners, остается Нью-Йорк: в нем проживают 340 тыс. человек с состоянием выше $1 млн, 724 с капиталом более $100 млн и 58 миллиардеров. Число состоятельных людей в Нью-Йорке за десять лет выросло на 40%. Вслед за ним идут Токио (290,4 тыс. миллионеров и 14 миллиардеров, снижение на 5%) и Сан-Франциско и его агломерация с 285 тыс. миллионеров (рост на 68%). По числу миллиардеров Сан-Франциско опережает Нью-Йорк: там живут 63 человека с состоянием больше миллиарда.

Четвертое и пятое место у Лондона и Сингапура.

Из 50 богатейших городов мира десять находятся в США, пять — в Китае и четыре — в Австралии. Однако по динамике прироста числа состоятельных людей лидируют азиатские страны. Рекордсменом стал Ханчжоу, где за прошедшие десять лет число долларовых миллионеров выросло вдвое, на 105%. К нему приблизился Остин (США, Техас) с ростом в 102%, но на третьей строчке — еще один китайский город — Шэньчжэнь.

Согласно октябрьским оценкам Henley & Partners, всего в России живут 435 человек с состоянием больше $100 млн. В списке стран по общему числу сверхбогатых людей Россия заняла десятую строчку, обогнав Францию и Италию.