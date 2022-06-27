Эксперты оценили разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России

Разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляет 37,3%, но может достигать почти 70%, оценили в НИУ ВШЭ. На нее влияют такие факторы, как семейное положение, размер компании и аппетит к риску

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Гендерный разрыв в заработной плате наемных работников на российском рынке труда варьируется в диапазоне от 5,3 до 69,9% со средним значением 37,3%. Об этом говорится в статье ученых НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России»‎, с которой ознакомился РБК. Среди основных причин неравенства — «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин.

Что влияет на разницу в оплате труда

Исследователи НИУ ВШЭ провели обобщение оценок гендерного разрыва в заработной плате наемных работников на российском рынке труда за 1996–2021 годы. Они проанализировали 33 работы и 174 измерения различного рода, среди которых были научные статьи, препринты, монографии и аналитические отчеты. В результате ученые выяснили, что необъясненная часть гендерного разрыва в заработной плате (то есть то, насколько выше рынок труда оценивает одни и те же характеристики у мужчин по сравнению с женщинами) может достигать почти 70%. Половина оценок лежит в интервале от 27,6 до 46,2%, при этом к настоящему времени наблюдается их увеличение.

К основным категориям, определяющим гендерное неравенство в оплате труда, исследователи относят следующие.

Семейное положение

Есть существенные различия в «отдаче» от материнства и отцовства для наемных работников. Они выражаются в том, что женщины, как правило, получают «штраф» за материнство, а мужчины «зарплатную премию» за отцовство, указали в ВШЭ.

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Отрасль и профессия

Существенный вклад в величину гендерного разрыва вносит отраслевая и профессиональная сегрегация, то есть неравномерное распределение мужчин и женщин по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационным группам, говорится в статье. Однако переход экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ-технологий, произошедший в последние годы, привел к значительным изменениям структуры традиционно «мужских» и «женских» видов деятельности. Это способствует снижению уровня гендерной сегрегации и уменьшению различий в оплате труда мужчин и женщин, уверены авторы статьи.

Кроме того, влияет и различие в структурах заработных плат. Например, женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к зарплате, чем мужчины с аналогичными навыками, что позволяет несколько сократить разрыв в оплате труда. В то же время низкоквалифицированные женщины, напротив, получают меньшую «отдачу» для заработков, чем мужчины таких же профессий, и это способствует увеличению разрыва.

Размер предприятия

На крупных предприятиях заработки выше, чем на малых и микропредприятиях, и работа там приносит женщинам в среднем более высокие зарплаты, чем мужчинам, обращают внимание исследователи ВШЭ. Однако именно мужчины доминируют в крупных компаниях, и этот факт в конце концов приводит к увеличению гендерного разрыва. Это может объясняться в том числе сосредоточением предприятий определенного размера в отдельных отраслях экономики. Например, 85% компаний сферы образования и 80% организаций финансовой сферы являются малыми предприятиями, в то время как добывающая отрасль на 60% состоит из крупных фирм.

Личностные качества

По сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, говорится в исследовании. Они имеют более низкую самооценку, менее самоуверенны, чем мужчины. Все эти психологические качества могут напрямую влиять на заработную плату через производительность труда или же косвенно, оказывая воздействие на человеческий капитал, выбор профессии и сферы деятельности.

Наибольшего внимания заслуживает такая переменная, как склонность к риску, поскольку риск на рабочем месте вознаграждается более высоким уровнем заработной платы, пишут эксперты ВШЭ. Следовательно, разное отношение мужчин и женщин к рискованным профессиям напрямую отражается на величине гендерного разрыва в зарплате.

Другие мнения Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, разница заработков мужчин и женщин на схожих позициях составляет 29%, признавал в 2021 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, только 36,5% работающих женщин довольны своим окладом. Разницу в зарплатах мужчин и женщин в России оценивали и ученые Института экономики РАН в 2019 году. По их подсчетам, тогда она составляла 27–28%, снизившись с 2012 года на 5–8 процентных пунктов после принятия так называемых майских указов. Среди регионов, по их данным, наиболее благоприятная ситуация складывалась в Санкт-Петербурге, Москве и Калмыкии.

Причины неравенства

Гендерное неравенство, которое выражается в том числе в уровне оплаты труда, является одной из наиболее острых проблем XXI века и выступает барьером для экономического развития, считает ведущий эксперт направления «экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. В России неравенство прослеживается даже в уровне занятости.

«В нашей стране доля женщин от общей численности населения достигает 54%, мужчин — 46%, при этом уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет немного более половины, а среди мужчин — примерно 70%», — отмечает она.

По мнению эксперта, эта ситуация является следствием прежде всего патриархального уклада жизни. Для того чтобы добиться равенства, целесообразно рассмотреть квотирование мест для женщин на предприятиях и внедрение более гибких механизмов работы (например, из дома, что делает возможным сочетание работы с уходом за ребенком), заключает Хейфец.

Гендерный разрыв в зарплатах наблюдается уже на уровне запросов самих россиян, рассказывает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Мужчины хотят зарабатывать в среднем на 25% больше, чем женщины, которые к тому же чаще всего считают семью важнее карьеры. Кроме того, влияет и дисбаланс распределения мужчин и женщин в структуре компаний.

«Сейчас все больше женщин можно увидеть на позиции топ-менеджера, но при этом они все равно составляют меньший процент [на руководящих должностях], чем мужчины. А некоторые профессии долгое время были недоступны для женщин, поэтому равный уровень дохода в таких специальностях достигается постепенно», — отмечает он.