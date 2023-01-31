NYT сообщила об «удивительной устойчивости» экономики России

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что внешняя торговля России вернулась к уровню февраля 2022 года. ФТС с весны не публикует статистику, но в октябре ведомство отмечало рост экспорта по сравнению с прошлым годом

Несмотря на жесткие западные санкции, введенные из-за боевых действий на Украине, российская экономика оказалась «удивительно устойчивой», что вызывает вопросы об эффективности ограничительных мер, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что российская внешняя торговля, похоже, вернулась к уровню февраля 2022 года. По оценке аналитиков, на которых ссылается газета, Россия уже восстановила или скоро восстановит импорт до этого уровня. Федеральная таможенная служба весной прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту. Но в октябре первый замглавы ФТС Руслан Давыдов сообщал, что экспорт из России за девять месяцев 2022 года составил $431 млрд (плюс 25% к уровню 2021 года), а импорт — $180 млрд (минус 16%)

Как отмечает NYT, отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в России. Газета напоминает об исследовании швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена, согласно которому Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. Также, пишет газета, ряду государств было трудно снизить зависимость от российских энергоресурсов и других основных товаров, а российскому Центробанку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Вместе с тем, указывает издание, санкции в отношении крупнейших российских банков и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения блокируют доступ к целому ряду продуктов для россиян. Samsung и Apple перестали ввозить в Россию свою технику еще в первых числах марта 2022 года (продукция этих компаний входит в перечень товаров для параллельного импорта).

Экспорт популярных китайских брендов телефонов, таких как Xiaomi, Realme и Honor, также поначалу снизился, но затем «начал набирать обороты» и в декабре достиг рекордного уровня, заявил Эндрю Дэвид, старший директор по исследованиям и анализу в американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator. Также, говорит он, телефоны Apple и Samsung начали возвращаться в Россию, их «перенаправляют через дружественные соседние страны» — такие как Армению, Турцию, страны Центральной Азии.

В докладе Silverado, представленном ранее в январе, говорится, что такие страны, как Китай, Белоруссия и Турция нарастили экспорт в Россию выше уровней, которые были до начала военной операции на Украине. В результате многие импортные потребительские товары, включая смартфоны, бытовую технику, легковые автомобили, остаются доступными — в том числе благодаря тому, что ряд стран стали перевалочными пунктами для реэкспорта подобных товаров в Россию.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК заявил, что росийская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны «недружественных стран». По данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России сократился на 2,2% (по прогнозу, сделанному в октябре, спад должен был быть на уровне 3,4%). В этом году фонд прогнозирует рост ВВП России на 0,3% (по прошлому прогнозу ожидался спад на 2,3%), а в 2024-м — на 2,1%.