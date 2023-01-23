Потанин заявил об «удивительной устойчивости» экономики

Бизнесмен рассказал о давлении из-за «пропагандистской машины недружественных стран» и похвалил правительство за стимулирование инвестиций

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская экономика оказалась «на удивление устойчивой» к санкциям, при этом многое поменялось, заявил бизнесмен Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК.

«Можно разделить это, будем так говорить, на производственную часть и на бытовую, на личную. Но в производственном плане понятно, что поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в личном плане ограничены передвижения, ограничены коммуникации», — говорит Потанин о последствиях санкций.

По его словам, дополнительное давление создают попытки «пропагандистской машины недружественных стран» дискредитировать, что осложняет работу. «Не значит, что нельзя работать. Можно и нужно», — отметил в то же время бизнесмен.

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Потанин указал, что правительство различным образом стимулирует инвестиционную активность. «Я сам был участником нескольких стратегических сессий, на которых наш премьер Мишустин Михаил Владимирович вместе с остальными членами правительства изыскивал возможности для стимулирования такого рода инвестиций», — рассказал он. По его мнению, этот процесс должен продолжаться, в том числе в отношении замещения иностранных инвестиций.

Первоначальный прогноз МВФ по снижению ВВП России в 2022 году составлял минус 8,4%. Всемирный банк ожидал сокращения экономики на 11,2%. Фактическая оценка Росстата за январь—сентябрь 2022 года показала снижение на 1,6%. В 2022 году правительство перезапустило механизмы поддержки инвестиций через соглашения о защите и поощрении капвложений, проекты государственно-частного партнерства и фабрику проектного финансирования. В районах со спецрежимами в налоговой и административной сферах в Калининградской области и на острове Русский зарегистрировались 125 компаний.

Правительственный план в экономике предусматривал 320 первоочередных мер, включая новые льготные кредиты и реструктуризацию старых долгов бизнесу, а также отсрочку по выплате страховых взносов.

Из ФНБ власти профинансировали проекты на 1,1 трлн руб.

Еще в начале февраля прошлого года, до начала военных действий на Украине и введения санкций, Bloomberg на основе разговоров с западными экономистами писал, что с 2014 года Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет ей пережить ограничения почти без потерь.

В итоге экономика смогла подстроиться под санкции лучше, чем ожидали власти и эксперты в начале кризиса, писал РБК в начале января. Хотя ограничения не обходятся стране безболезненно, экономического краха не случилось, отмечали эксперты РБК. «Экономика справляется с ограничениями лучше, чем можно было ожидать», — говорила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

При этом Россия оказалась на первом месте в мире по количеству введенных против нее санкций. Ограничения затронули финансовый сектор, экспорт и импорт, международные резервы. Кроме того, страну покинули многие зарубежные компании.