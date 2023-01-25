Эксперты заявили, что Россия восстановила ввоз смартфонов и холодильников

Россия перестроила цепочки поставок, восстановив импорт почти к докризисному уровню, пишет американский центр Silverado. Ряд стран стали перевалочными пунктами по ввозу бытовых приборов и электроники, утверждают эксперты

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Россия в значительной степени адаптировалась к импортному шоку, связанному с западными санкциями и уходом с отечественного рынка многих иностранных поставщиков, следует из доклада американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, с которым ознакомился РБК. Такие страны, как Китай, Белоруссия, Турция, воспользовались ситуацией и нарастили экспорт в Россию выше уровней, которые были до военной операции на Украине, говорится в докладе. В результате многие импортные потребительские товары, включая смартфоны, бытовую технику, легковые автомобили, остаются доступными в России — в том числе благодаря тому, что ряд стран стали перевалочными пунктами для реэкспорта подобных товаров в Россию, утверждает Silverado.

Федеральная таможенная служба России приостановила раскрытие таможенной статистики. Базируясь на данных стран — торговых партнеров России, аналитики Silverado указывают, что российский импорт увеличился с весенних минимумов и к осени 2022 года восстановился до медианного месячного уровня 2019-го — начала 2022 года. Авторы провели расчеты по данным об экспорте в Россию почти 100 стран.

Восстановление импортных поставок

«Восстановление импорта стало результатом увеличившихся российских закупок у существующих поставщиков, нахождения товаров-субститутов (то есть заменяющих товаров), построения отношений с новыми поставщиками, совершенствования логистики, легализации параллельного импорта, восстановления и стабилизации курса рубля, внедрения новых механизмов платежей, увеличившихся расчетов в юанях и других факторов», — пишет Silverado. Несколько стран существенно увеличили экспорт в Россию, указывают авторы, называя Китай, Белоруссию, Турцию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан.

По данным китайской таможни, в 2022 году КНР увеличила экспорт товаров в Россию на 12,8% к 2021 году — до $76,1 млрд. Белоруссия тоже закрыла таможенные данные за 2022 год, но премьер-министр страны Роман Головченко сказал в конце 2022 года, что белорусский экспорт в Россию вырос до рекордных $22–23 млрд (по сравнению с $16,4 млрд в 2021-м). Турция нарастила экспорт в Россию на 55%, до $8 млрд (январь—ноябрь 2022 года к тому же периоду 2021-го).

Январская оценка Банка России свидетельствует, что импорт товаров и услуг в Россию за 2022 год составил около $346 млрд, что на 9% меньше, чем в 2021 году (отдельно по импорту товаров ЦБ данные не раскрывает).

Смартфоны и стиральные машины

Эксперты Silverado подробнее проанализировали данные по импорту в Россию интегральных микросхем, смартфонов, стиральных машин и холодильников, автомобилей и запчастей. США и их союзники первым делом ввели ограничения на экспорт в Россию полупроводников, напоминают авторы. Россия продолжает получать микросхемы из-за рубежа (в основном из Китая и Гонконга), однако в существенно меньшем объеме, чем до 2022 года, отмечается в докладе. Так, в октябре 2022 года импорт интегральных схем в Россию из КНР и Гонконга составил чуть более $50 млн. До жестких санкций 2022 года Россия также закупала микросхемы из Тайваня, Малайзии, Вьетнама, пишет Silverado.

Хотя в марте 2022 года крупнейшие производители смартфонов, включая Apple и Samsung, прекратили поставки в Россию, со временем их заместили поставки из Китая, а также реэкспорт привычных брендов через третьи страны, утверждает Silverado. За 2022 год китайские поставщики экспортировали в Россию 21,2 млн смартфонов, показывают данные китайской таможни (сопоставимые данные за 2021 год недоступны). Стоимость этих поставок существенно сократилась — на 24% — по сравнению с 2021-м, что авторы доклада связывают с «более дешевыми китайскими брендами, которые заменили бренды фирм со штаб-квартирами в странах-санкционерах». По данным Росстата, смартфоны в России подешевели на 8% за 2022 год.

Смартфоны, производимые Apple или Samsung, продолжают поставляться в Россию сторонними фирмами. Как считает Silverado, такие гаджеты сначала ввозятся из Азии (иногда через Европу или Гонконг) в такие страны, как Армения или Казахстан, а оттуда могут переправляться в Россию. Авторы обращают внимание на скачок импорта телефонных аппаратов, включая мобильные телефоны и смартфоны, в Армению (до $81 млн в августе и столько же в сентябре по сравнению с $82,5 млн за весь 2021 год) и скачок экспорта той же товарной категории из Армении в Россию — до $49 млн и $78 млн в августе и сентябре (по сравнению с $0,2 млн за весь 2021 год).

Что касается стиральных машин и холодильников, внутреннее производство (включая локализованное производство иностранных компаний) в 2021 году обеспечивало соответственно 75% и около 50% российских потребностей, оценили в Silverado. Основными источниками импорта были Китай, Евросоюз и Белоруссия. К началу осени Россия по большей части заменила ушедших поставщиков за счет импорта из Китая, Турции, Сербии, Узбекистана, утверждают авторы. При этом в отличие от смартфонов потребительские цены на эту бытовую технику существенно выросли: на холодильники — на 19,6%, стиральные машины — на 28,8% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го), следует из данных Росстата.

«Неплохой результат»

Российский импорт товаров в 2022 году снизился ориентировочно на 10% по стоимости, что является неплохим результатом, сказал РБК исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. «То есть сохранился существенный объем импорта. Да, упал ввоз смартфонов, но не критически — самое главное, любой бренд при желании можно купить, в том числе благодаря параллельному импорту. Кстати, например, смартфоны завозят не сертифицированные в России, но это совершенно не мешает ими пользоваться», — отметил он.

По словам Свириденко, место новых автомобилей активно занимают подержанные — их в 2022 году ввезено на 82% больше, чем в 2021-м. «Что касается бытовой техники, да, некоторые бренды ушли, но они компенсируются другими марками плюс завозом по параллельному импорту, объем которого в целом достиг около $20 млрд», — добавляет эксперт.

Однако, исходя из отзывов всех участников рынка, «ввоз сложноввозимых позиций стал однозначно дороже — в некоторых случаях цена могла увеличиться в два-три раза», признает Свириденко.