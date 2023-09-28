Силуанов не увидел угрозы в сокращении доли расходов на экономику

Хотя доля расходов на экономику в 2024-м сократится на фоне роста доли трат на оборону, номинально расходы все равно вырастут, заявил министр финансов. В этом году общие расходы бюджета будут выше запланированных на 4,5 трлн руб.

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов не считает тревожным сигналом сокращение доли расходов на национальную экономику в общей структуре расходов федерального бюджета. Об этом он заявил журналистам на Московском финансовом форуме.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году составит 10,7% и станет самой низкой с 2007-го. Действующий закон о федеральном бюджете (на 2023–2024 годы) предполагал, что расходы на экономику в будущем году составят 12,4% общих расходов. По направлению «Социальная политика» доля бюджетных расходов станет минимальной с 2011-го — 21,1%.

Наибольшая доля расходов, как следует из пояснительной записки, приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП. В этом году расходы по данному направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 трлн руб., указано в документе.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возросла — это наш основной приоритет сейчас, никто не будет с этим спорить», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос РБК. Однако «в номинальном выражении расходы не падают и на экономику», подчеркнул он. Силуанов напомнил, что «общий объем расходов тоже растет существенно, поэтому, возможно, доля других статей меняется».

Проект бюджета предполагает в 2024 году общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. В этом году бюджет предполагал расходы на уровне 29 трлн руб. Однако, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, они составят 30,3 трлн руб.

Силуанов же озвучил еще бóльшую сумму. «В этом году 33,5 трлн [руб.] будут расходы федерального бюджета», — сказал он.

На что вырастут расходы в экономике

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по направлению «Национальная экономика» запланированы расходы в объеме 3,93 трлн руб. Год назад в 2024-м предполагалось потратить на экономику порядка 3,5 трлн руб.

В частности, по словам министра, растут расходы на дороги, инфраструктурные проекты, которые в том числе финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния.

«У нас появляются новые виды поддержки, взять хотя бы те же беспилотники — это новый расход», — напомнил Силуанов. Он уточнил, что на трехлетний период на развитие проекта по беспилотникам заложено более 60 млрд руб. Кроме того, бюджет предусматривает расходы на поддержку таких отраслей, как радиоэлектроника, станкостроение, авиа- и судостроение, отметил министр.

«Да, доля расходов, связанных с обороной и безопасностью, увеличивается. Общий объем расходов тоже растет существенно, поэтому, возможно, доля других статей меняется. Но номинально сокращения нет», — резюмировал он.

В основных направлениях бюджетной политики, опубликованных сегодня Минфином, отмечается, что структура расходов федерального бюджета предполагает выделение «в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию задач, поставленных президентом Федеральному собранию, национальных проектов, а также инициатив социально-экономического развития».

«В бюджете учтены направления по финансированию технологического развития и поддержку инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и интеграцию новых регионов. Особенный приоритет акцентирован на мерах по снижению бедности и поддержке семей с детьми», — говорится в документе.