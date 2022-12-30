Аналитики назвали Россию и Китай крупнейшими покупателями золота за год

Только за третий квартал центробанки стран мира приобрели почти 400 т золота, такого интереса к золоту не было в течение десятилетий. В прошлый раз повышенный спрос стал одной из причин краха Бреттон-Вудской системы

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Спрос на золото со стороны центральных банков превысил в этом году показатели за 55 лет — с 1967 года, выяснили аналитики Всемирного совета по золоту (WCG), пишет Financial Times.

Аналитики считают, что основными покупателями стали Россия и Китай. Официально лидером по закупкам в третьем квартале стали Турция (31 т) и Узбекистан (26 т).

Издание объясняет такую динамику стремлением стран диверсифицировать резервы, отказавшись от доллара. Эксперты обратили внимание, что оценки объемов закупленного золота значительно превышают официальные данные, что вызывает появление домыслов среди производителей о личности покупателей и их мотивах. FT пишет, что консервативные оценки WGC превышают объем закупок, о котором отчитался МВФ и отдельные центробанки (333 т с начала года по сентябрь).

В ноябре официальные финансовые учреждения закупили 673 т золота, а за весь третий квартал только центробанки приобрели 399,3 т золота — рекордный объем за квартал с 2000 года, когда начали вести поквартальную статистику. Кроме того, это на 115% больше, чем кварталом ранее.

Всемирный совета по золоту (World Gold Council) создан в 1987 году ключевыми мировыми производителями золота для стимулирования спроса.





Россия производит около 300 т золота ежегодно, а на внутренний рынок приходится только 50 т, следует из данных MKS PAMP, эта компания занимается финансовыми услугами по торговле золотом. FT указывает, что санкции могли стать серьезной проблемой для золотодобывающей отрасли. «Учитывая ограничения на экспорт, логично предположить, что это российский ЦБ [закупал золото]», — считает товарный аналитик швейцарского холдинга UBS Джованни Стауново.

В российском Центробанке давно считают стратегически значимой политику увеличения золотых резервов, отмечает FT: еще в 2006 году регулятор говорил о намерении 20-25% запасов держать в золоте, а в феврале этого года на золото приходилось 20,9% запасов. В феврале ЦБ России прекратил публикацию статистики.

«Наших золотовалютных резервов достаточно сейчас. У нас нет задачи специального накопления золотовалютных резервов», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря. Она отметила, что регулятор имеет достаточной объем средств и в золоте и в юанях, необходимости накапливать нет. Покупка будет возможна лишь в том случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила, добавила Набиуллина.

Власти Китая официально признали увеличение объемов закупаемого золота, отмечая, что те могли объявить об этом для приуменьшения собственной роли. По данным Народного банка Китая, в ноябре впервые с 2019 года запасы золота были увеличены, докуплены 32 т на $1,8 млрд. В золотодобывающей промышленности полагают, что объем закупок Пекина почти наверняка выше. Если бы данные Китая были верны, цены на золото в ноябре были бы на $75 ниже, считает стратег по металлам в MKS PAMP Ники Шилс.

В 1967 году, когда в последний раз наблюдался схожий уровень спроса на золото, для мировой валютной системы настал поворотный момент: европейские центробанки закупили слишком много золота в США, что привело к скачку цен и краху Лондонского золотого пула (объединение золотых резервов группы из восьми центральных банков США и семи европейских стран), отмечает FT. Это ускорило финал Бреттон-Вудской системы, которая предполагала привязку доллара к золоту.