Россия отправила в Китай рекордный объем золота В октябре объем экспорта оказался максимальным как минимум с 2016 года

Российские компании в октябре поставили в Китай 2,16 т золота на $124,6 млн. Это рекорд как минимум с 2016 года. Но Россия остается незначительными поставщиком на китайском рынке, где доминируют поставщики из Швейцарии и Канады

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Импорт золота из России в Китай в октябре в натуральном выражении увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые проанализировал РБК. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

Поставки в денежном выражении также увеличились вдвое, до $124,6 млн. Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая крупная поставка, как минимум с 2016 года.

За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн. Но Москва остается незначительным поставщиком этого драгметалла на китайском рынке: за тот же период Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд, Австралия — на $7,2 млрд, Гонконг — на $2,5 млрд, Германия — на $775 млн.

Всего за 2021 год, по данным ФТС, Россия экспортировала во всех направлениях 302,17 т золота. Из них в Китай было поставлено лишь 3,98 т, следует из данных таможни КНР.

Речь идет о поставках золотосодержащего концентрата для переработки в Китае, сказал РБК председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. Переработка ряда упорных золотосодержащих руд нерентабельна на территории России, поэтому экспорт такого концентрата традиционно идет в Китай, поясняет он.

По словам Кашубы, поставки на китайский рынок увеличились в этом году, потому что до сих пор там действовали ковидные ограничения и были закрыты границы, поэтому у российских компаний накопились складские запасы. Но он утверждает, что речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков и Пекин не покупает российские слитки.

В начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA), которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, которые обрабатывают золото, в ответ на начало спецоперации России на Украине. В конце июня США ввели запрет на импорт золота из России, через месяц аналогичное решение принял и Евросоюз. В начале ноября британские власти расширили санкционные меры в отношении закупки российского золота: в страну был запрещен ввоз изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах.