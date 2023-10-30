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В ФТС оценили популярность ввоза наличных для внешнеторговых расчетов

В ФТС сообщили об отсутствии случаев ввоза наличных для торговых расчетов
Таможенная служба не зафиксировала ни одного случая завоза наличных для оплаты внешнеторговых контрактов, хотя эта возможность для бизнеса действует с лета. В ФТС назвали такой способ расчетов «нетривиальным»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские экспортеры ни разу не использовали возможность принять наличные для оплаты внешнеторговых контрактов. Об этом сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев на сессии «Трансграничные финансовые операции для участников ВЭД: Особенности и перспективы» Международного таможенного форума, передает корреспондент РБК.

Таким правом правительство наделило участников внешнеэкономической деятельности с 29 июня 2023 года. Новые правила позволили российским компаниям-экспортерам получать от зарубежных партнеров наличные в любой валюте по внешнеторговым договорам, даже если товары еще не передали, а услуги не оказали. Ранее они имели такую возможность только после передачи товаров или оказания услуг.

Это «нетривиальное» решение для обеспечения трансграничных платежей было принято «с учетом санкционного давления», но не является «панацеей», указал Шкляев. По его словам, это скорее исключение и сейчас есть альтернативные способы международных расчетов, в том числе бартерная сделка.

«Как исключительный случай — есть возможность ввоза наличных средств. Сегодня по статистике не было ни одного такого случая. Мы работали и будем работать в рамках FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — РБК), и любой ввоз наличных нами четко прослеживается: ввоз, декларация, размещение на счет», — отметил начальник управления ФТС.

Наличные средства нужно декларировать при ввозе в привязке к конкретному контракту, а затем предъявлять ее в уполномоченный банк, который сопоставит соответствие контракту. Таким образом исключается возможность финансирования сомнительных операций, добавил Шкляев. Он уточнил, что для нерезидентов указанная схема ввоза наличных средств не действует, они могут ей воспользоваться только через таможенных представителей.

Представитель ФТС настаивает, что «наличка — не панацея», а власти и банки предлагают много других способов трансграничных расчетов. В частности, ФТС призывает активно использовать механизм бартерных сделок.

«Сегодня достаточно просто можно использовать бартер. Можно пользоваться этим видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Может быть, не в полной мере этот вид сделок пользуется [популярностью]», — отметил Шкляев.

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О том, что бизнес стал чаще использовать бартерные сделки во внешней торговле, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на представителей Минпромторга и ФТС. «Впрочем, количество таких операций, по крайней мере тех, которые таможенные органы ставят на учет, незначительно в сравнении с общим числом экспортно-импортных контрактов», — отмечалось в статье.

Среди других альтернативных способов Шкляев назвал цифровые валюты. Закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года подписал президент Владимир Путин, его массовое внедрение планируется с 2025 года. Возможность применения цифрового рубля в трансграничных расчетах ранее допускал ЦБ.

В отношении криптовалют ФТС занимает категоричную позицию: по словам Шкляева, этот способ платежей «не обсуждается».

Большой объем наличных средств в денежной массе невыгоден государству, в том числе потому, что ведет к оттоку ликвидности из банковской системы, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на сессии «Цифровой рубль как инструмент внешней торговли в ЕАЭС» в рамках таможенного форума. При этом у цифрового рубля «больше сходства с наличными, чем с безналичными» деньгами. Например, фактическими операторами цифровых рублей не являются банки, у них ограниченные роли, уточнил он. По прогнозу Моисеева, роль цифрового рубля в международной торговле будет «значительной».

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
внешняя торговля расчеты ФТС наличные
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