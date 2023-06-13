Эксперты предложили цифровой рубль для расчетов постсоветских стран

На постсоветском пространстве можно создать поначалу тестовую платформу для трансграничных платежей с использованием цифровых валют, предложили эксперты Столыпинского института. Система позволила бы уменьшить санкционные риски

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Цифровой рубль, тестирование которого в реальных условиях Банк России планировал начать в 2023 году, в будущем может использоваться во внутренних и трансграничных расчетах, а также в бюджетном процессе. Об этом говорится в докладе о перспективах цифрового рубля (есть у РБК), подготовленном экспертами Института экономики роста имени П.А. Столыпина и банка «Союз» (банк — один из участников тестирования цифрового рубля).

Авторы исследования считают, что цифровой рубль, или «крипторубль», может стать удобным, быстрым и безопасным способом для проведения трансграничных платежей в условиях санкционного давления. Цифровая валюта теоретически может помочь создать замкнутый контур для расчетов России с дружественными государствами и избежать санкций, следует из доклада.

Платформа для дружественных стран

«В России и на постсоветском пространстве (допустим, в рамках ЕАЭС), а также в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. — РБК) можно было бы создать подобную платформу для тестирования разных вариантов трансграничных платежей с участием не только центральных банков, но и коммерческих банков, а также крупнейших предприятий соответствующих стран», — говорится в исследовании.

Модель расчетов они описывают так: российский экспортер осуществляет поставку товара в одну из стран — участниц проекта, а импортер этого товара оплачивает поставку российскому коммерческому банку либо в цифровых рублях, либо в государственной цифровой валюте другой страны — например, цифровых юанях. Экспортер может хранить полученные цифровые рубли на своем цифровом кошельке в Банке России или обменять на обычные рубли. Если же он получил цифровую валюту другой страны, он сможет обменять ее в российском ЦБ на цифровые рубли по официальному курсу, а далее — либо хранить на цифровом кошельке в ЦБ, либо обменять на обычные рубли.

Если российский импортер оплачивает поставку из другой страны, ему придется сначала обменять обычные рубли в ЦБ либо на цифровые рубли, либо на цифровую валюту страны поставщика и оплатить поставку либо в цифровых рублях, либо в цифровых юанях, переведя соответствующую валюту в китайский банк, участвующий в проекте.

Таким образом, «проблема допуска коммерческих банков к цифровым валютам других стран легко решается, поскольку происходит на платформе центральных банков», указывают авторы доклада. По их мнению, подобная платформа могла бы быть создана на основе межправительственных соглашений.

На практике в настоящее время известны лишь пилотные проекты трансграничных расчетов государственными цифровыми валютами. Цифровой юань пока используется только на территории КНР для внутренних расчетов (в 2021 году ЦБ Китая заявлял, что «изучит применимость цифровой валюты в трансграничных сценариях», .pdf). И в самой России, и в рамках ЕАЭС даже сами проекты запуска государственных цифровых валют внутри стран находятся в стадии тестирования, подчеркивают эксперты Столыпинского института и банка «Союз». По данным журнала The Economist, 114 стран либо запустили цифровые валюты центрального банка (CBDC), либо изучают их использование. Цифровые валюты не предусматривают начисление процентов и не несут никаких транзакционных издержек. Некоторые центробанки отказались от идеи цифровой валюты: так, центральный банк Дании заявил (.pdf), что «нет оснований считать, что розничная CBDC будет способствовать более эффективному и надежному доступу к платежам». «Цифровые валюты — не просто будущее, они уже стали реальностью, которая изменит мир финансов», — сказал РБК председатель правления банка «Союз» Станислав Даныш.

Санкционные риски

Использование цифрового рубля (по сравнению с обычным рублем) в трансграничных расчетах «предполагает повышение суверенитета России в осуществлении трансграничных финансовых операций и снижение зависимости от иностранных платежных систем и платформ, таких как SWIFT», а также «позволит значительно снизить санкционные риски», утверждают авторы доклада. Санкции, поясняют они, будут практически исключены в том смысле, что ни Россию, ни ее партнеров, использующих государственные цифровые валюты для расчетов друг с другом, недружественные страны не смогут отключить от каких-либо национальных или международных платежных систем, заблокировать или арестовать платежи.

В то же время нельзя исключить риск вторичных санкций против коммерческих организаций, подключенных к платформе, или вообще санкций в отношении центробанков дружественных России стран по причине расчетов в цифровых рублях, «что может интерпретироваться недружественными странами как помощь России в обходе санкций», подчеркивают авторы доклада. Также эксперты ожидают «политического давления на центральные банки и правительства дружественных стран». С начала 2023 года американские чиновники предупреждают такие страны, как Турция и ОАЭ, о том, что их экономические и финансовые связи с Москвой препятствуют исполнению западных санкций против России.

Цифровой рубль — это третья форма рубля, в дополнение к наличным и безналичным деньгам, объяснял Банк России. Цифровой кошелек у гражданина или компании будет один, а доступ к нему — через любой банк, в котором он или она обслуживаются (традиционные безналичные счета в каждом банке отдельные). «Спешить с широким внедрением мы не планируем. Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду)», — указывали в ЦБ.

Масштабы распространения цифрового рубля

Востребованность в будущем цифрового рубля в трансграничных расчетах будет прямо пропорционально зависеть от востребованности в международных расчетах обычного рубля, отмечают авторы исследования. Президент Владимир Путин говорил, что к началу 2023 года доля рубля в международных расчетах России удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года и составила одну треть. Но две трети расчетов все равно осуществлялось в других валютах, подчеркивают в Институте экономики роста. По их прогнозам, примерно через два–четыре года доля рубля может возрасти ориентировочно до 50% международных расчетов России.

У центральных банков дружественных стран будет возникать вопрос — что делать с цифровыми рублями. «Дружественные России страны могут использовать цифровые рубли в дальнейшем для оплаты за поставки сырья и товаров из России, но иные направления использования российской государственной цифровой валюты пока вызывают немало вопросов», — признают авторы.

Если предположить, что цифровой рубль будет запущен в обращение в 2025 году, а в международных расчетах сможет начать использоваться не ранее, чем через один–два года после его запуска в обращение, то в 2026–2027 годах доля цифрового рубля во внешнеторговом обороте будет крайне мала — не будет превышать 0,1–0,5%, дается прогноз в исследовании. Однако в дальнейшем его доля будет расти «очень высокими темпами», и к 2030 году может составить как минимум 1–5% внешнеторгового оборота России, рассуждают эксперты. РБК направил запрос в Банк России.

Условия для запуска внешних расчетов

С технологической точки зрения цифровой рубль, действительно, является удобным средством международных расчетов, согласен председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Сейчас активно прорабатываются несколько моделей, начиная от введения единой цифровой валюты между странами БРИКС и заканчивая созданием так называемых мостов — обменников между национальными цифровыми валютами, отмечает он.

Достов считает прогноз Института экономики роста по началу использования цифрового рубля в трансграничных расчетах ориентировочно в 2026–2027 годах вполне реалистичным. «Если у нас есть расчеты с условным Китаем в паре рубль-юань, которые сейчас идут по корреспондентским счетам, то не вижу причин, почему бы эти расчеты не могли идти через цифровые валюты центральных банков, если это будет удобнее и дешевле. Это по сути не фундаментальная перестройка всей конструкции, а замена рельсов на более удобные», — говорит он.

Технологическая доступность, впрочем, не снимает традиционных проблем, предупреждает эксперт. Так, остается проблема вторичных санкций; кроме того, необходимо будет тщательно балансировать механизмы ликвидности между странами.

Для того чтобы запустить трансграничные расчеты в цифровых валютах нужна законодательная база, позволяющая делать такие операции, а также межправительственные соглашения и соглашения между центральными банками, рассуждает заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. «До 2026 года создать ее вполне реально, если будет готова соответствующая дорожная карта введения подобных механизмов и ее динамичной реализации в последующем. При условии синхронизации локальных нормативных актов на уровне внешнеторговых ведомств и норм валютного контроля центробанки дружественных стран будут заинтересованы в трансграничных расчетах в цифровом рубле», — убежден он.

Схема выглядит реалистичной, если удастся добиться синхронизации платформ цифровых валют либо открыть цифровой кошелек для цифрового рубля торговым партнерам, соглашается руководитель лаборатории блокчейн и финтех «Сколково» Егор Кривошея. «Скорее всего, одними из первых к такой платформе могут подключаться те страны, которые и так уже работают с российской финансовой инфраструктурой, например, банки, которые подключены к СПФС (Системе передачи финансовых сообщений, аналог SWIFT) или СБП (Системе быстрых платежей ЦБ). В остальном подобная схема расчетов может решить технические трудности взаиморасчетов, убирая необходимость использовать SWIFT для взаиморасчетов», — полагает он.

Возможности на внутреннем рынке

Для расчетов внутри страны использовать цифровой рубль можно будет достаточно легко, утверждают авторы доклада. Так, для оплаты покупки нужно будет положить деньги на цифровой кошелек, выбрать магазин или предприятие сферы услуг, участвующие в проекте тестирования цифрового рубля, выбрать там товар или услугу и оплатить покупку через мобильное приложение банка при условии, что он участвует в тестировании цифровой валюты.

Юридические лица смогут использовать цифровой рубль для расчетов с контрагентами, государством и для выплаты зарплат сотрудникам.

Государство сможет применять цифровой рубль в бюджетном процессе для расчетов на федеральном и региональных уровнях, а также для выплат зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных пособий, перечисляют авторы. По их мнению, технически наладить процесс будет просто, поскольку счета Федерального казначейства находятся в Банке России, соответственно у казначейства не будет ограничений на обмен обычных безналичных рублей на цифровые.

Выплата зарплат бюджетникам, пенсий и пособий в цифровой валюте может упростить обслуживание людей, у которых доступ к банкам затруднен. В 2022 году почти 12 млн пенсионеров получали пенсию только наличными, причем подавляющее большинство из них — в отделениях почты, отмечается в докладе. Выплата пенсий в цифровых рублях, которые «в силу своих особенностей на самом деле оказываются гораздо ближе к наличным деньгам, чем к традиционным безналичным», упростит обслуживание пенсионеров в ряде регионов. В докладе уточняется, что существуют технологии использования цифровой валюты для оплаты и при отсутствии интернета.

Авторы доклада также прогнозируют, что использование цифрового рубля за счет прозрачности процессов повысит собираемость налогов и усилит контроль за расходованием государственных средств, поскольку история всех транзакций будет записываться и храниться на блокчейн-платформе Банка России. Кроме того, цифровой рубль может повысить эффективность госзакупок и целевого финансирования национальных проектов в строительстве, сделает транзакции более прозрачными, позволив государству лучше бороться с нелегальными доходами и финансированием преступной деятельности. Авторы предполагают также, что цифровой рубль может эффективно применяться на рынке ценных бумаг как более быстрое и удобное средство оплаты.