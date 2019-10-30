Всемирный банк ответил на вопросы главы ФНС к рейтингу Doing Business

Михаил Мишустин заявлял о непрозрачности выбора респондентов и анкетах с устаревшими цифрами в опросах для рейтинга. Часть респондентов настаивает на анонимности, говорят составители рейтинга ВБ

Во Всемирном банке прокомментировали РБК методику составления рейтинга после того, как глава ФНС Михаил Мишустин сообщил о «непрозрачной системе респондентов» в профильном разделе рейтинге Doing Business Всемирного банка.

Свежий рейтинг Doing Business был опубликован 24 октября. В нем Россия поднялась на три строчки до 28-го места из 190. В то же время в сфере налогообложения Россия опустилась на пять пунктов — до 58-й строчки.

Как пояснял Мишустин, одной из причин снижения позиций страны в налоговом разделе рейтинга стала передача ФНС функций администрирования страховых взносов и соответственно рост числа платежей, которые учитывает рейтинг, с 7 до 9. При этом глава ФНС заявил о том, что у его ведомства есть замечания к формированию рейтинга. Он назвал непрозрачной систему респондентов рейтинга и рассказал об «уникальной ситуации», когда из года в год в рейтинге указано, что отправка налоговых деклараций занимает 168 часов. На расчет и уплату налогов в России уходит не более 32 часов в год, уточнили РБК в ФНС. Если же точно следовать методологии рейтинга, времени уйдет еще меньше — не более десяти часов.

Как объяснили РБК во Всемирном банке, рейтинг Doing Business базируется «на детальном обзоре законодательства и регуляторных актов страны, а также анализе их исполнения на практике, подтвержденных частными экспертами».