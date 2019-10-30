Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
Глава оргкомитета назвал бредом «план подкупа» при выборе хозяина ЧМ-2018 Спорт, 12:01 Суд заочно арестовал фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина Общество, 11:59 Без белых перчаток: как цифровизация меняет b2b-продажи Pro, 11:47 Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги Общество, 11:45 Почему миллениалы хотят сами обеспечивать себе занятость Партнерский материал, 11:40 На юге Москвы столкнулись два трамвая Общество, 11:38 Заплатить онлайн: как Mastercard заработала $4,5 млрд благодаря интернету Quote, 11:38 Вылетевший из Москвы в таджикский Куляб самолет вынужденно сел в Ташкенте Общество, 11:36 Всемирный банк ответил на вопросы главы ФНС к рейтингу Doing Business Экономика, 11:34 В Астраханской области умерла старейшая жительница России Общество, 11:33 Колосков ответил на сообщение о планах подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018 Спорт, 11:33 Анорексия: 10 главных признаков Pink, 11:30 Продуманно и комплексно: что улучшит безопасность дорожного движения Пресс-релиз, 11:27 АСВ подало иск на ₽5,5 млрд в отношении топ-менеджеров УралКапиталБанка Бизнес, 11:23
Экономика ,  
0 
Всемирный банк ответил на вопросы главы ФНС к рейтингу Doing Business
Михаил Мишустин заявлял о непрозрачности выбора респондентов и анкетах с устаревшими цифрами в опросах для рейтинга. Часть респондентов настаивает на анонимности, говорят составители рейтинга ВБ

Во Всемирном банке прокомментировали РБК методику составления рейтинга после того, как глава ФНС Михаил Мишустин сообщил о «непрозрачной системе респондентов» в профильном разделе рейтинге Doing Business Всемирного банка.

Свежий рейтинг Doing Business был опубликован 24 октября. В нем Россия поднялась на три строчки до 28-го места из 190. В то же время в сфере налогообложения Россия опустилась на пять пунктов — до 58-й строчки.

Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business

Как пояснял Мишустин, одной из причин снижения позиций страны в налоговом разделе рейтинга стала передача ФНС функций администрирования страховых взносов и соответственно рост числа платежей, которые учитывает рейтинг, с 7 до 9. При этом глава ФНС заявил о том, что у его ведомства есть замечания к формированию рейтинга. Он назвал непрозрачной систему респондентов рейтинга и рассказал об «уникальной ситуации», когда из года в год в рейтинге указано, что отправка налоговых деклараций занимает 168 часов. На расчет и уплату налогов в России уходит не более 32 часов в год, уточнили РБК в ФНС. Если же точно следовать методологии рейтинга, времени уйдет еще меньше — не более десяти часов.

Как объяснили РБК во Всемирном банке, рейтинг Doing Business базируется «на детальном обзоре законодательства и регуляторных актов страны, а также анализе их исполнения на практике, подтвержденных частными экспертами».

Его респондентами являются аудиторские и бухгалтерские компании, которые регулярно готовят налоговую отчетность или консультируют по налоговым вопросам. Составители рейтинга проводят с ними несколько раундов консультаций — анкетный опрос, телеконференции, переписка и визиты команды проекта Doing Business, пояснили во Всемирном банке.

На сайте Doing Business опубликован список респондентов для каждой страны. «Однако некоторые из респондентов проекта предпочитают оставаться анонимными», — добавили во Всемирном банке.

168 часов, которые раньше требовались на отправку налоговых деклараций по версии Всемирного банка, включают время в течение года на подготовку частными компаниями отчетности по трем видам основных налогов в год: налога на прибыль, НДС и социальный выплаты и страховых взносов. «Данное время не значительно», — отметили во Всемирном банке. В свежем рейтинге Doing Business 2020, время по налогу на прибыль было снижено на 3 часа, а по страховым взносам — на 6 часов. Общее время на подготовку отчетности, декларирование и уплату налогов сократилось до 159 часов. Это произошло за счет более глубокой интеграции программных продуктов, отметили в банке.

На заявление главы ФНС о том, что Всемирный банк рассылал анкеты, где уже указано 168 часов, в ВБ пояснили, что анкеты содержат справочную информацию по данным за предыдущий год.

Экономика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Индикатор «Налогообложение» учитывает налоги и отчисления, уплачиваемые стандартной компанией в течение года, а также сложность соблюдения налогового законодательства и процедур после подачи отчетности и уплаты налогов. Индикатор состоит из четырех показателей: частота подачи налоговой отчетности и уплаты платежей, время на соблюдения налогового законодательства в стране, а также время на возврат НДС (включая подачу и обработку заявления) и рассмотрение корректировки по налогу на прибыль.

Сроки подготовки и отправки налоговых деклараций, которые подсчитывает Всемирный банк, включают время в течение года на подготовку частными компаниями отчетности по трем видам основных налогов в год: налога на прибыль, НДС и страховых взносов.

Любая реформа, если она подтверждена частными компаниями, отразится на показателях рейтинга, подчеркивает Всемирный банк. Например, ФНС сократила срок на рассмотрение заявок на возврат НДС с 90 до 61 дня. Респонденты подтвердили, что это исполняется на практике, и время на возврат НДС, действительно, сократилось.

Однако, если налоговая служба изменит время предоставления услуг, которое не касается указанных выше показателей, эти изменения не будут учтены, уточнили в Всемирном банке.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Всемирный банк, ФНС, налоги, Doing Business
Материалы по теме
Глава ФНС заявил о вопросах к разделу уплаты налогов Doing Business
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter