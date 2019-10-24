Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 12:40
«Новые молодые»: как руководителю в возрасте оставаться эффективным Pro, 14:51 Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами Политика, 14:50 Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business Экономика, 14:46 Комитет Госдумы отклонил приравнивающие вейпы к сигаретам поправки Общество, 14:42 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 14:32 Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян Общество, 14:30 Максим Белухин – об ошибках топ-менеджеров и коучинге Стиль, 14:25 Советы инвестору: когда лучше всего покупать гособлигации Quote, 14:24 Адвокат опроверг угрозу Полу Уилану пистолетом в СИЗО «Лефортово» Общество, 14:19 Министр обороны ЦАР оценила вклад России в перевооружение страны Политика, 14:18 В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших Общество, 14:18 Следователи в Карелии проверят случай нападения медведя в цирке Общество, 14:16 Макгрегор заявил о подаренной Путину первой бутылке своего виски Спорт, 14:12 В Нью-Йорке починили статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит Общество, 14:09
Экономика ,  
0 
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России упрекнул и.о. президента Маврикия в нескромности, отметив, что в последней версии рейтинга Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«Вы ведете себя нескромно», — сказал президент России, комментируя выступление и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури. «Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е. Мы заняли ваше место», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Однако Маврикий, поднявшийся в Doing Business-2020 на 13-е место, в прошлогодней версии рейтинга занимал не 28-е место, а 20-е место. На 28-м месте в Doing Business Маврикий находился в рейтинге 2015 года.

Чтобы добраться до «его места», России нужно подняться еще на восемь позиций и войти в топ-20. Задача достичь этого к 2018 году была поставлена еще в майских указах Путина 2012 года, однако до сих пор не выполнена.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т.д.

Последний индекс учитывает изменения с мая прошлого года по май нынешнего. За этот период власти 115 стран провели 294 реформы, в результате которых условия ведения бизнеса там стали легче, отмечает Всемирный банк.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Doing Business
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка
Экономика
В Кремле объяснили медленное продвижение России в рейтинге Doing Business
Бизнес
Россия не успела достичь цели по продвижению в рейтинге Doing Business
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter