Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Президент России упрекнул и.о. президента Маврикия в нескромности, отметив, что в последней версии рейтинга Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«Вы ведете себя нескромно», — сказал президент России, комментируя выступление и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури. «Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е. Мы заняли ваше место», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Однако Маврикий, поднявшийся в Doing Business-2020 на 13-е место, в прошлогодней версии рейтинга занимал не 28-е место, а 20-е место. На 28-м месте в Doing Business Маврикий находился в рейтинге 2015 года.

Чтобы добраться до «его места», России нужно подняться еще на восемь позиций и войти в топ-20. Задача достичь этого к 2018 году была поставлена еще в майских указах Путина 2012 года, однако до сих пор не выполнена.