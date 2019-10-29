Глава ФНС заявил о недостоверности рейтинга Doing Business

Михаил Мишустин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила ошибки в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин на налоговом форме Торгово-промышленной палаты, передал корреспондент РБК.

«Я считаю, что в части paying taxes [уплата налогов] рейтинг не совсем корректно отражает ситуацию», — сказал Мишустин.

«Первое － это абсолютно непрозрачная система респондентов. Мы вообще не понимаем, кто отвечает [на вопросы анкеты]», — отметил он.

Мишустин, в частности, рассказал об «уникальной ситуации», когда на протяжении пяти лет в рейтинге указано одно и то же количество часов для отправки налоговых деклараций — 168, хотя на самом деле отправка деклараций требует гораздо меньше времени. «Мы нашли анкету, нам показали — оказывается, что уважаемые коллеги из Всемирного банка рассылают анкеты, где уже заполнено 168 часов», — сказал Мишустин.

В рейтинге Всемирного банка под сроком уплаты налогов понимается время, нужное для подготовки и уплаты трех основных видов налогов — налога на прибыль, НДС и налогов на труд (НДФЛ и страховых взносов). В рейтингах за предыдущие пять лет действительно указано одно и то же время для России — 168 часов в целом, но в последнем рейтинге, представленном на прошлой неделе, показатель уменьшился до 159 часов.