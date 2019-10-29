Глава ФНС заявил о недостоверности рейтинга Doing Business

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Киев объявил об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом Политика, 16:13 Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:13  Путин и Нарышкин открыли в Москве памятник Примакову. Фоторепортаж Общество, 16:08  Правительство Севастополя пообещало сохранить фисташковую рощу Партнерский материал, 16:06 Новым главой МАГАТЭ избрали представителя Аргентины Рафаэля Гросси Политика, 15:59 Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении Политика, 15:55 Минэнерго Казахстана раскрыло обсуждаемый с Минском объем поставок нефти Экономика, 15:55 Медитируйте в офисе — сохраните бизнес Pro, 15:48 СМИ сообщили об обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии Политика, 15:46 В Курске 16 тыс. человек остались без тепла из-за аварии Общество, 15:43 Путин открыл памятник Примакову у МИДа Политика, 15:40 Сурков предложил «не терять темп» в урегулировании ситуации в Донбассе Общество, 15:32 Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу Политика, 15:31 Уроки французского: чем удивляет необистро «Жеральдин» Стиль, 15:28
Экономика ,  
0 
Глава ФНС заявил о недостоверности рейтинга Doing Business
Михаил Мишустин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила ошибки в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин на налоговом форме Торгово-промышленной палаты, передал корреспондент РБК.

«Я считаю, что в части paying taxes [уплата налогов] рейтинг не совсем корректно отражает ситуацию», — сказал Мишустин.

«Первое － это абсолютно непрозрачная система респондентов. Мы вообще не понимаем, кто отвечает [на вопросы анкеты]», — отметил он.

Мишустин, в частности, рассказал об «уникальной ситуации», когда на протяжении пяти лет в рейтинге указано одно и то же количество часов для отправки налоговых деклараций — 168, хотя на самом деле отправка деклараций требует гораздо меньше времени. «Мы нашли анкету, нам показали — оказывается, что уважаемые коллеги из Всемирного банка рассылают анкеты, где уже заполнено 168 часов», — сказал Мишустин.

В рейтинге Всемирного банка под сроком уплаты налогов понимается время, нужное для подготовки и уплаты трех основных видов налогов — налога на прибыль, НДС и налогов на труд (НДФЛ и страховых взносов). В рейтингах за предыдущие пять лет действительно указано одно и то же время для России — 168 часов в целом, но в последнем рейтинге, представленном на прошлой неделе, показатель уменьшился до 159 часов.

Кроме того, рейтинг не учитывает «много важных вещей», считает Мишустин. «Скорость оказания услуг, личный кабинет, оперативные сервисы — там многое не измеряется», — указал глава ФНС.

РБК направил запрос во Всемирный банк.

Свежий рейтинг Doing Business был опубликован 24 октября. Россия заняла в нем 28-е место из 190, улучшив свои позиции на три строчки. В прошлом году Россия находилась на 31-м месте.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д. В категории «Налогообложение» Россия находится на 58-м месте.


 

Теги: ФНС, Всемирный банк, Doing Business
Материалы по теме
Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter