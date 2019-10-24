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Экономика ,  
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Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия заняла 28-е из 190 мест в рейтинге Doing Business, ежегодно составляемом Всемирным банком. По мнению Минэкономразвития, страна могла бы подняться выше, если бы рейтинг учитывал все проводимые в ней реформы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россия заняла всего лишь 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business (рейтинг легкости ведения бизнеса. — РБК), поскольку банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.

По его словам, предложения об усовершенствовании подготовили в Минэкономразвития. «Наше место потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали предложения, банк их изучает», — сообщил Маршавин.

Банкир отметил, что руководство Всемирного банка само признало необходимость внести изменения в методику рейтинга.«В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», — обещал представитель ВБ.

24 октября Всемирный банк опубликовал новую версию своего флагманского рейтинга Doing Business («Ведение бизнеса-2020»). Россия в нем заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Россия улучшила положение в рейтинге за счет ускорения доступа к электросетям, усиления защиты прав миноритарных акционеров, сокращения времени рассмотрения заявлений на возврат средств по НДС и улучшение программного обеспечения 1C. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рейтинг пока не полностью учитывает проводимые в стране реформы. Министр также напомнил, что за последние три года Россия поднялась в рейтинге на 12 позиций.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Doing Business, Всемирный банк, рейтинг
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