Силуанов призвал губернаторов не думать о трансфертах из бюджета

Губернаторы должны думать не о трансфертах из бюджета, а о том, как привлекать инвестиции и повышать производительность труда, заявил Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главам российских регионов следует думать не о том, как получить трансферты от федерального центра, а о том, как привлекать инвестиции и повышать производительность труда, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, передает корреспондент РБК.

«От того, как вы выстроите у себя взаимоотношения с бизнесом, от того, насколько у вас будет благоприятный инвестиционный климат, во многом будут зависеть и общероссийские показатели. Поэтому, коллеги, сейчас вот много губернаторов новых назначилось, вы не думайте, что основная задача — это получить трансферты из федерального бюджета и сидеть их распределять. Ничего подобного. В следующем году давайте так договоримся: мы будем на постоянной основе, методично с вами встречаться, будут селекторные совещания, так будем собираться, рассматривать каждый субъект Российской Федерации, как идут дела по росту экономики», — сказал Силуанов.

По его словам, власти будут «спрашивать с каждого губернатора». «Я лично буду этим заниматься. С каждого губернатора будет спрос за рост экономики. Если будет обратная ситуация — раз, два, три, тогда будем по соответствующим инстанциям», — пригрозил первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что основная задача руководителей регионов — заниматься развитием экономики, а не «делить деньги». «Ваша основная задача — привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, заниматься производительностью труда. С этим прямо с января начнем по каждому региону, будем в течение года не раз собираться и вместе смотреть, будете говорить, что нужно», — подчеркнул Силуанов.

Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил, что эффективность регионов при достижении национальных целей будет оцениваться по десяти показателям.

«Четыре экономических — это занятость, инвестиции, производительность труда и динамика реальных заработных плат. Пять социальных — это рождаемость, смертность, продолжительность жизни, бедность и улучшение жилищных условий семей. И [еще] один показатель — это общественные настроения. Причем вес у него, скорее всего, будет больше», — сказал Орешкин.

Всего в майском указе, который президент Владимир Путин подписал после инаугурации, прописано 12 национальных целей. В их числе — увеличение продолжительности жизни, снижение уровня бедности и ускорение технологического развития.

95% бюджетных расходов на майский указ возьмет на себя федеральный бюджет, говорил первый замминистра финансов Леонид Горнин. Остальные 5% профинансируют регионы. Вместе с тем пока в федеральном бюджете заложено меньше средств, чем требуется на реализацию нацпроектов согласно их паспортам, оценивала Счетная палата. Расхождение составляет порядка 1,2 трлн руб. в течение трех лет. Правительство ко второму чтению будет вносить изменения в проект федерального бюджета и может скорректировать паспорта нацпроектов в части уменьшения их стоимости, сообщил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства.