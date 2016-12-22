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Майский указ профинансируют из федерального бюджета на 95%
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Майский указ профинансируют из федерального бюджета на 95%
Экономика, 13:25
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Майский указ профинансируют из федерального бюджета на 95%
Большинство расходов на реализацию майского указа Владимира Путина возьмет на себя федеральный бюджет, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Федеральный бюджет возьмет на себя 95% расходов для выполнения нового майского указа, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, выступая на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК. Регионы, по его словам, возьмут на себя 5% трат.

«Ресурсное обеспечение сконцентрировано на уровне федерального бюджета. И очень важно быстрее довести до наших коллег объемы ресурсного обеспечения», — сказал первый замминистра финансов. 

Майский указ президента Владимира Путина, по оценке властей, обойдется в 8 трлн руб. дополнительных расходов в следующие шесть лет. Горнин заявил, что эти средства найдены. «В этом году и в последующие, до 2024 года, мы будем предлагать софинансирование всех национальных и федеральных проектов из соответствующего указа на более комфортных условиях», — сказал Горнин.

«В основном, по нашим оценкам, до 60% тех вопросов, которые зафиксированы в 12 национальных проектах и более 70 федеральных проектах, ложатся на плечи наших субъектов Российской Федерации», — заявил Горнин. Регионы должны организовать систему планирования и контроля выполнения задач из нацпроектов, подчеркнул он, но федерация обеспечит финансирование на 95%.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, однако, заявил, что по линии разных федеральных отраслевых ведомств регионам идут разные «вводные» в вопросе финансирования майского указа. «Кто-то говорит по трем девяткам (99,9%. — РБК), кто-то говорит 70/30 — там такой разброс мнений. Я понимаю, что это, очевидно, на этапе проработки и сейчас это все как-то синхронизируется, но обсуждать с регионами по большому счету сейчас особо нечего», — отметил Решетников. В условиях финансирования 95/5 нацпроекты не станут проблемой для региональных бюджетов, сказал Решетников. Но пока ключевые показатели по целям из нацпроектов не определены.

По бюджетам регионов ударили прошлые майские указы (2012 года), которые предусматривали расходы на повышение зарплат бюджетникам. На фоне замедления экономики, санкций и падения цен на нефть региональные бюджеты столкнулись с дисбалансом и большими дефицитами. В конце прошлого года Минфин начал проводить программу реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Путин предупреждал, что регионам не стоит вновь набирать долги, а федеральные власти будут за этим внимательно следить.

Горнин на форуме также заявил, что формат 95/5 согласован в правительстве. «Федеральные органы власти могут попросить субъекты увеличить свою долю финансирования в рамках федеральных программ. [Однако] рекомендованные параметры были поддержаны председателем правительства на соответствующем специально проведенном совещании в правительстве Российской Федерации. И я считаю, что федеральные министерства и ведомства должны придерживаться тех рекомендаций, которые предложены Министерством финансов», — заявил Горнин.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: майские указы , финансирование
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