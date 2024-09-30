Соцфонд оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на три года

Расходы бюджета на выплаты материнского капитала за 2025-2027 годы составят более 1,7 трлн руб.

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Расходы бюджета на выплаты материнского капитала в 2025 году составят 536,71 млрд руб., исходя из ожидаемого количества обращений в 1 357,65 тыс. человек, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда.

В 2026 году из бюджета на эти цели потратят 581,69 млрд руб. (1 370,47 тыс. человек), в 2027-м — 624,86 млрд руб. (1 388,52 тыс. человек). Эти расходы включают выплаты маткапитала россиянам, проживающим за пределами страны.

«Размер МСК [материнский (семейный) капитал] определен исходя из ИПЦ [индекс потребительских цен] за предыдущий год в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4,0%», — говорится в документе.

При рождении (усыновлении) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года размер маткапитала в 2025 году составит 676 398,58 руб., в 2026-м — 706 836,52 руб., в 2027-м — 735 109,98 руб. «при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно».

При рождении (усыновлении) второго ребенка, а также при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в 2025 году маткапитал будет выплачиваться в размере 893 835,55 руб., в 2026-м — в размере 934 058,15 руб., в 2027-м — в размере 971 420,48 руб. при том же условии.

В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Сейчас программа действует до конца 2026 гола. Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале предлагал продлить ее как минимум до 2030 года. В мае премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продлить выплаты маткапитала до конца этого десятилетия.

В августе Путин подписал закон о единовременной выплате остатков маткапитала до 10 тыс. руб.