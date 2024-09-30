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Соцфонд оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на три года

Расходы бюджета на выплаты материнского капитала за 2025-2027 годы составят более 1,7 трлн руб.
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Расходы бюджета на выплаты материнского капитала в 2025 году составят 536,71 млрд руб., исходя из ожидаемого количества обращений в 1 357,65 тыс. человек, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда.

В 2026 году из бюджета на эти цели потратят 581,69 млрд руб. (1 370,47 тыс. человек), в 2027-м — 624,86 млрд руб. (1 388,52 тыс. человек). Эти расходы включают выплаты маткапитала россиянам, проживающим за пределами страны.

«Размер МСК [материнский (семейный) капитал] определен исходя из ИПЦ [индекс потребительских цен] за предыдущий год в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4,0%», — говорится в документе.

При рождении (усыновлении) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года размер маткапитала в 2025 году составит 676 398,58 руб., в 2026-м — 706 836,52 руб., в 2027-м — 735 109,98 руб. «при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно».

Мишустин утвердил правила получения остатка маткапитала до 10 тыс. руб.
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При рождении (усыновлении) второго ребенка, а также при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в 2025 году маткапитал будет выплачиваться в размере 893 835,55 руб., в 2026-м — в размере 934 058,15 руб., в 2027-м — в размере 971 420,48 руб. при том же условии.

В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Сейчас программа действует до конца 2026 гола. Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале предлагал продлить ее как минимум до 2030 года. В мае премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продлить выплаты маткапитала до конца этого десятилетия.

В августе Путин подписал закон о единовременной выплате остатков маткапитала до 10 тыс. руб.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Елена Чернышова
маткапитал госбюджет Социальный фонд России
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