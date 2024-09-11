Глава Минтруда сообщил о начале выплат остатков маткапитала в сентябре

Остатки средств из материнского капитала в размере до 10 тыс. руб. начнут выплачивать россиянам в сентябре, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью агентству «Интерфакс».

«Сейчас принято решение и буквально на днях начнется выдача остатков средств маткапитала до 10 тыс. рублей», — сообщил министр, подчеркнув, что такую задачу поставил российский президент Владимир Путин.

«Технически» ведомство готово к ее выполнению, добавил Котяков. По его словам, проект соответствующего нормативного акта уже согласован и вскоре будет подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 631 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 834 тыс. руб. — при рождении второго ребенка.

В начале августа поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволяют расходовать остатки материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб., одобрили в Совете Федерации. Госдума одобрила законопроект в третьем окончательном 24 июля.

Путин подписал закон 8 августа 2024 года. В начале июня, перед рассмотрением в Госдуме, он положительно оценил эту идею. «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Для начала сделаем это — 10 тыс. А потом посмотрим», — сказал он.