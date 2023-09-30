Власти раскрыли источник разовых «прочих» доходов бюджета на ₽850 млрд

В 2024 году ожидается разовое поступление «прочих» доходов в бюджет на 850 млрд руб., следует из материалов к проекту бюджета. Источником станет часть нераспределенных остатков единого налогового платежа, рассчитанная по формуле

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральный бюджет в 2024 году получит разовое поступление «прочих неналоговых» доходов в размере 850 млрд руб. (2,4% общих запланированных доходов). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Предполагается, что однократное поступление произойдет в рамках законопроекта-спутника «О внесении изменений в отдельные законодательные акты, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» (РБК ознакомился с его текстом).

В прочие неналоговые доходы федерального бюджета будут зачислены остатки средств единого налогового платежа, рассчитанные по особой формуле, говорится в законопроекте. «Часть остатка средств единого налогового платежа, рассчитанная как остаток средств единого налогового платежа на 1 августа 2024 года, уменьшенный на 300 миллиардов рублей, подлежит отражению в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета», — указано в документе.

С начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счет, созданный после введения института Единого налогового счета. Он открыт управлению Федерального казначейства (УФК) по Тульской области. Согласно законопроекту, ожидается, что еще не распределенные остатки на этом счете в УФК по Тульской области 1 августа 2024 года составят 1,15 трлн руб.

Как следует из проекта федерального бюджета, совокупный объем прочих неналоговых доходов в 2024 году вырастет до 866 млрд руб., что в 45 раз больше показателя 2023 года (19 млрд руб.). РБК направил запрос в Минфин.

«Добровольное авансирование»

Тот факт, что именно нераспределенный остаток на едином налоговом счете (ЕНС) станет источником разового поступления в федеральный бюджет в размере 850 млрд руб., РБК подтвердил источник, знакомый с планами правительства.

Поясняя цели введения такой нормы, собеседник РБК напомнил, что, согласно Бюджетному кодексу, нераспределенный остаток на ЕНС (а именно разница между перечисленными налогоплательщиком средствами и средствами, фактически зачтенными в счет уплаты налогов) может использоваться как «иной» источник финансирования дефицита бюджета. Однако требовалось внести техническую правку и учесть его в составе доходов, отметил источник РБК.

Бюджетное правило Минфина позволяет увязать размер расходов бюджета с ненефтегазовыми доходами, то есть любое увеличение ненефтегазовых доходов может быть отражено в увеличении расходной части. «Если простыми словами, это добровольное авансирование государства «до востребования». Возврат плательщику его средств с ЕНС на следующий день никто не отменял», — сказал он.

По действующему законодательству средства ЕНС находятся в распоряжении налогоплательщика и он может в любой момент их забрать. В частности, он имеет право написать в ФНС заявление о возврате переплаты, и поручение на возврат должно быть направлено налоговой не позднее следующего дня.

При этом законопроект предусматривает возможность компенсирования израсходованных средств федеральным бюджетом. «Восстановление указанных средств в составе иных источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета осуществляется при недостаточности средств единого налогового платежа необходимых для исполнения операций, связанных с выбытием средств единого налогового платежа», — говорится в законопроекте.

Природа остатков на ЕНС

Указанные 850 млрд руб. — это огромная сумма, и природа ее возникновения не вполне понятна, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Можно представить, что нераспределенные остатки возникли вследствие ошибочных перечислений, авансовых платежей, переплат и т.д., но их фактический размер кажется слишком высоким, указывает эксперт. По состоянию на конец июня на ЕНС накопилось 1,5 трлн руб. переплат, сообщали «Ведомости». Они возникли в результате льгот и отсрочек по налогам прошлых лет, а также опережающих платежей от бизнеса, поясняли источники газеты.

Общая сумма остатков единого налогового платежа является динамичной величиной, она зависит от наступления сроков уплаты внутри месяца, достигая максимальной величины перед единым сроком уплаты — 28 числа. Затем она распределяется по расчетным обязательствам налогоплательщиков, плательщиков взносов и налоговых агентов, сообщила РБК пресс-служба ФНС.

«Временно нераспределенная сумма ЕНП и сейчас в силу закона является источником финансирования для федерального бюджета. Изменение статуса платежа на признание его неналоговым доходом никак не влияет на права налогоплательщиков. Оно не затрагивает их право как на распределение его суммы в счет обязанностей, так и на доступный после внедрения ЕНС быстрый возврат неиспользованного платежа», — подчеркнули в ФНС.

По ряду налогов налоговый платеж производится в течение налогового периода, фактически авансом, говорит замруководителя практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергей Мараховский. А обязанность по уплате налогов, как правило, формируется и подлежит учету по завершении налогового периода по факту подачи соответствующих налоговых деклараций.

«То есть получается, что налогоплательщики в течение налогового периода уплачивают единые налоговые платежи, но в счет доходов бюджета они должны быть «списаны» только после закрытия налогового «периода», когда будет точно определена налоговая обязанность», — поясняет Мараховский.

По сути, сейчас планируется «забрать» в доходы бюджета часть денег, уплаченных в счет налогов, до окончательного формирования общей суммы налоговых платежей, то есть до определения суммы соответствующего дохода бюджета, поясняет эксперт.

«В этом случае теоретически возможна ситуация, когда после окончательного формирования общей суммы налоговых платежей окажется, что такая сумма меньше, чем сумма досрочно списанного остатка по казначейскому счету единого налогового платежа», рассуждает Мараховский. По его словам, это создает риски «возникновения в бюджете дополнительного дефицита». Для того чтобы избежать описанного риска, в законопроект включено положение о 300 млрд руб., которые вычитаются из общей суммы на ЕНС и не подлежат досрочному списанию, указывает он.

«Был отрегулирован порядок зачисления платежей — вместе с коллегами из Казначейства мы создали необходимые технологии, и теперь уплата ежемесячно идет с 28-го числа. И с точки зрения поступлений мы вполне умещаемся в последние дни месяца. Следующая задача — обеспечить прозрачность, стабильность и предсказуемость поступлений в региональные бюджеты и федеральные внебюджетные фонды», — говорил глава ФНС Даниил Егоров в июле 2023 года о функционировании системы единого налогового платежа.