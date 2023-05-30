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Экономика ,  
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Даниил Егоров извинился за «плохое внедрение» ЕНС

Глава ФНС Даниил Егоров извинился за «плохое внедрение» единого налогового счета
Глава ФНС принес извинения за качество внедрения единого налогового счета. По его словам, при запуске на всю страну большие данные не выдержали и «пришлось менять фундамент системы», но ЕНС — это эффективная и «правильная история»
Даниил Егоров
Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении института единого налогового счета (ЕНС). Такое заявление он сделал в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, передает корреспондент РБК.

«Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности», — сказал Егоров.

Он признал, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства».

«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», — добавил глава ФНС.

В целом, по мнению Егорова, ЕНС — «это правильная история», так как механизм позволяет ФНС самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей. «Чтобы вы понимали: за 2021 год три триллиона невыясненных платежей. За 2022 год — 600 млрд невыясненных платежей», — аргументировал он.

По состоянию на сегодняшний день открыты все личные кабинеты физлиц, работа по личным кабинетам ИП и юридических лиц еще ведется, рассказал глава ФНС.

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Механизм ЕНС и единого налогового платежа (ЕНП) был запущен с 1 января 2023 года. Он призван облегчить, а также сделать более прозрачной систему уплаты налогов, говорили в ФНС. Его суть в том, что практически все налоги, взносы и сборы теперь перечисляются в качестве единого платежа, а все средства аккумулируются на едином счете и автоматически распределяются по налогам и бюджетам.

При реализации механизма возник ряд сложностей технического характера: пользователи жаловались на некорректное отражение данных по недоимкам и переплатам в личном кабинете, ошибки при расчете сальдо и т.д. Президент Владимир Путин поручал ФНС выявить и решить проблемы налогоплательщиков по единому налоговому счету до 15 апреля.

Жалобы на ЕНС возникли и у регионов: как ранее писал РБК, НДФЛ, идущий в региональные и местные бюджеты, может теперь автоматически учитываться в счет уплаты недоимок по НДС и другим «федеральным» налогам. После этого было предложено донастроить механизм, а также дать приоритет НДФЛ по зачислению в бюджеты субъектов.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Инна Деготькова Инна Деготькова
ФНС Егоров налоги

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