Даниил Егоров извинился за «плохое внедрение» ЕНС

Глава ФНС принес извинения за качество внедрения единого налогового счета. По его словам, при запуске на всю страну большие данные не выдержали и «пришлось менять фундамент системы», но ЕНС — это эффективная и «правильная история»

Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении института единого налогового счета (ЕНС). Такое заявление он сделал в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, передает корреспондент РБК.

«Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности», — сказал Егоров.

Он признал, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства».

«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», — добавил глава ФНС.

В целом, по мнению Егорова, ЕНС — «это правильная история», так как механизм позволяет ФНС самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей. «Чтобы вы понимали: за 2021 год три триллиона невыясненных платежей. За 2022 год — 600 млрд невыясненных платежей», — аргументировал он.

По состоянию на сегодняшний день открыты все личные кабинеты физлиц, работа по личным кабинетам ИП и юридических лиц еще ведется, рассказал глава ФНС.

Механизм ЕНС и единого налогового платежа (ЕНП) был запущен с 1 января 2023 года. Он призван облегчить, а также сделать более прозрачной систему уплаты налогов, говорили в ФНС. Его суть в том, что практически все налоги, взносы и сборы теперь перечисляются в качестве единого платежа, а все средства аккумулируются на едином счете и автоматически распределяются по налогам и бюджетам.

При реализации механизма возник ряд сложностей технического характера: пользователи жаловались на некорректное отражение данных по недоимкам и переплатам в личном кабинете, ошибки при расчете сальдо и т.д. Президент Владимир Путин поручал ФНС выявить и решить проблемы налогоплательщиков по единому налоговому счету до 15 апреля.

Жалобы на ЕНС возникли и у регионов: как ранее писал РБК, НДФЛ, идущий в региональные и местные бюджеты, может теперь автоматически учитываться в счет уплаты недоимок по НДС и другим «федеральным» налогам. После этого было предложено донастроить механизм, а также дать приоритет НДФЛ по зачислению в бюджеты субъектов.