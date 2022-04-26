Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет

Переход на единый налоговый счет осложнится из-за ухода западных разработчиков ПО из России, считает крупный бизнес и просит отложить введение нового режима на год. Минфин готов это обсуждать, ФНС считает, что времени достаточно

Фото: Владислав Шатило / РБК

Представители крупных российских компаний — «Северстали», РЖД, «Газпрома», ТМК, МТС, «Норникеля» и других — представили возражения к законопроекту о введении института единого налогового счета для бизнеса, который был принят Госдумой в первом чтении в середине февраля. Часть замечаний в той или иной форме высказывалась ранее, часть же связана с текущим режимом западных санкций. Дискуссия бизнеса с представителями органов власти состоялась 25 апреля на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам (РБК следил за трансляцией).

В качестве цели введения единого налогового счета декларировалось упрощение процедуры уплаты налогов для бизнеса. Вместо множества платежных документов для различных налоговых платежей компании и индивидуальные предприниматели, согласно законопроекту, должны будут направлять в ФНС уведомления об исчисленных суммах налога, а налоговая будет распределять деньги с их счета по нужным направлениям. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года.

Что не устраивает бизнес

Основные претензии представителей крупных компаний сводятся к следующему:

Уход производителей корпоративного программного обеспечения (таких как SAP) с российского рынка существенно усложняет внедрение новой системы.

«По словам наших специалистов, которые ведут учет, принятие законопроекта не станет облегчением — наоборот, это спровоцирует дополнительную ручную настройку существующих отлаженных систем. А в ситуации, когда мы попали под ограничения работы SAP, любые донастройки теперь потребуют в два раза больше времени», — заявила начальник налогового управления «Северстали» Ольга Ваганова.

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«У нас расчет налогов построен на трех системах — Oracle, SAP и Teradata, которые ушли из России. И главная задача на ближайшие полгода — замена этих инструментов, попытка миграции на другие», — говорит руководитель департамента налогов МТС Дмитрий Корнев.

«Сама по себе доработка системы для перехода на единый налоговый платеж была бы не такой пугающей, если бы не нынешняя кризисная ситуация и ряд других проблем, которые IT-службы сейчас ускоренно решают в связи с уходом производителей ПО из России», — констатировал руководитель дирекции по налоговой и корпоративной политике НЛМК Дмитрий Рудаков.

Ранее немецкий производитель ПО SAP заявил о своем намерении отказаться от поддержки и обслуживания локальных продуктов в России. Организация прекратила работу с попавшими под санкции компаниями. В России SAP продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD). Среди ее клиентов были Сбербанк, «Газпром» и ряд других компаний. Операции с Россией также приостановила Oracle, а Microsoft перестал обслуживать попавших под санкции клиентов.

Переход на единый налоговый счет не снижает административную нагрузку, как это декларируют власти.

«Законопроект действительно уменьшает количество платежных поручений, но параллельно вводит обязанность заполнения уведомлений [об исчисленных суммах налога, необходимых налоговой службе для распределения единого платежа по конкретным видам сборов — РБК], в которых сохраняются все те же реквизиты и коды бюджетной классификации. Один документ заменяется другим, и более того, для заполнения этого уведомления придется перестраивать существующие бизнес-процессы», — указала замглавы департамента налоговой политики «Газпрома» Надия Зиатдинова. «Говорить о том, что происходит стопроцентное упрощение, не приходится», — согласилась глава дирекции методологии учета налогообложения ТМК Нина Позднякова.

Неудобные сроки уплаты налогов.

Законопроект предлагает единые сроки сдачи отчетности и перечисления платежей — 20-е и 25-е число месяца соответственно, что должно упростить платежный календарь для бизнеса (при этом периодичность деклараций и платежей сохраняется). Однако существующие сроки, как правило, менее сжатые, чем предлагаемые. Например, ежеквартальную декларацию по НДС сейчас сдают 25-го числа, а по налогу на прибыль за год — 28 марта. «Сокращение сроков приведет к тому, что налогоплательщик будет сдавать абы какую отчетность и впоследствии уточнять ее несколько раз. Мы это не поддерживаем», — заявила Позднякова из ТМК. «В части налога на прибыль и страховых взносов мы физически не успеваем к 20-му числу. Прибыль формируется после всех налогов, срок их закрытия — 10-е число, и как минимум 10 дней нужно, чтобы собрать информацию и сформировать отчетность», — констатировала руководитель налогового департамента «Норникеля» Светлана Павленко.

Снижение эффективности управления оборотными средствами.

Законопроект дает возможность одной платежкой пополнить единый счет и далее только управлять распределением средств, указал Рудаков из НЛМК. Однако таким образом мы получаем неэффективное казначейство, уверен он. «У крупного бизнеса деньги все время работают — лежат на овернайтах [однодневные депозиты. — РБК] или где-то еще, постоянно принося доход. Единовременный перевод крупной суммы налогов означает потерю эффективности свободного остатка денежных средств. Не исключаю, что на практике мы будем класть деньги на единый счет в последний момент, непосредственно перед списанием, чтобы не терять эту эффективность», — заявил он.

Обобщил мнение представителей крупных фирм директор по налогам НЛМК Павел Коломенский. «Крупный бизнес преимуществ для себя в этом законопроекте не видит. У нас позиция такая: если он необходим стране, а также среднему и малому бизнесу, то мы готовы не препятствовать. Однако нам важно, чтобы его применение не приводило к ухудшению текущей ситуации», — заявил он. Большинство участников мероприятия высказалось в пользу переноса вступления законопроекта в силу как минимум на год — до 1 января 2024 года, а также за перенос общих дат сдачи отчетности и перечисления платежей на 25-е и 28-е число месяца.

Что ответили власти

Минфин понимает недовольство бизнеса, вызванное необходимостью заполнять уведомления, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов. Однако пока отказаться от них возможности нет. «Если по мере совершенствования информационных алгоритмов мы придем к пониманию, что можем их упразднить, а рано или поздно это произойдет, это будет следующим шагом в улучшении налогового администрирования», — заявил он.

Уведомление — это не декларация и не какой-то новый документ, который надо заполнять с нуля, отметил замглавы ФНС Константин Чекмышев. «Один документ — текущая платежка, которую делает каждый налогоплательщик — разбивается на два информационных потока. Одна часть маркирует платежи для бюджета, а другая идет в банк, чтобы показать, какая сумма платится. Поэтому называть это новым отдельным документом, особенно с точки зрения дополнительных затрат налогоплательщика, нам кажется не совсем уместным», — подчеркнул он.

Минфин готов проработать перенос общих дат сдачи отчетности и перечисления платежей на 25-е и 28-е число месяца, заявил Сазанов. «Это решение серьезное, поэтому мы будем обсуждать это на уровне министра финансов вместе с Андреем Михайловичем [Макаровым; председатель комитета Думы по бюджету и налогам] и искать компромисс», — сказал замминистра. Он также согласился обсудить перенос даты вступления в силу законопроекта, так как посчитал аргументы бизнеса в части проблем с программным обеспечением заслуживающими внимания.

Размер затрат бизнеса, необходимый для доработки программного обеспечения с целью перехода на единый налоговый платеж, примерно соответствует затратам при изменении одной формы налоговой декларации, отметил Чекмышев. «Поэтому эта задача вполне решаема до конца текущего года», — уверен он. Замглавы ФНС также указал на то, что зарубежные производители ПО в большинстве случаев не прекратили выполнять обязательства перед российскими компаниями.

Чекмышев не согласился с тем, что стоит рассмотреть перенос сроков вступления закона в силу. По его словам, даже в нынешней ситуации новая система принесет больше пользы и не ухудшит положение бизнеса. Кроме того, он обратил внимание на то, что до начала полномасштабного применения единого налогового счета остается больше полугода, в то время как, по опыту ФНС, для тестирования и доработки подобных систем необходим один квартал.