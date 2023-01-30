ФНС ввела послабления по долгам на фоне нового подхода к взиманию налогов

ФНС решила не применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока не пройдут индивидуальные сверки. В личных кабинетах появлялись предварительные цифры — пока ФНС нашла 454 такие ошибки

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Налоговая служба не будет применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете (ЕНС), пока с налогоплательщиками не будут проведены индивидуальные сверки, следует из письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции от 26 января, с которым ознакомился РБК. Такие сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводиться до 1 марта.

ФНС решила исключить взыскание долгов «в виде отрицательного сальдо единого налогового счета <…> до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий», указано в документе.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года ФНС по отдельным видам налогов и сборов не будет привлекать к ответственности за непредставление уведомлений об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов. Также до 1 мая или до окончания декларационной кампании вводится мораторий на привлечение к налоговой ответственности за занижение налоговой базы, если это занижение не было выявлено налоговой проверкой (занижение может быть также результатом ошибки, допущенной налогоплательщиком и добровольно им исправленной без налоговой проверки. — РБК).

Все принятые меры распространяются на платежи за отчетные периоды до 2023 года.

Механизм ЕНС и единого налогового платежа (ЕНП) был запущен с 1 января 2023 года. Он призван облегчить, а также сделать более прозрачной систему уплаты налогов, говорили в ФНС. Его суть в том, что практически все налоги, взносы и сборы теперь перечисляются в качестве единого платежа, а все средства аккумулируются на едином счете и автоматически распределяются по налогам и бюджетам.

С чем связан мораторий на принудительное взыскание долгов

На фоне перехода на единый налоговый счет часть налогоплательщиков видели предварительные неактуальные данные в личных кабинетах на сайте ФНС, объяснил РБК представитель ведомства: интересовались состоянием налогового счета в личных кабинетах более 2 млн человек, сейчас по России выявлено 454 случая реальных ошибок, связанных с некорректным расчетом.

Разночтения возникали после запуска нового механизма уплаты налогов по единому счету: он в совокупности затронул 72,7 млн налогоплательщиков, всего прошло более 3 млрд операций для формирования сальдо — долги и переплаты по каждому налогу в разные бюджеты сведены в одну сумму.

«Это дополнительно привлекло пользователей, которые начали проверять личные кабинеты, что совпало с актуализацией данных по платежам, которые перечислялись до 31 декабря. Одновременно резервировались переплаты и авансовые платежи в фонды и региональные бюджеты для сохранения их стабильности. В результате некоторые налогоплательщики видели предварительные неактуальные данные. Также раньше в личном кабинете физического лица не отражались долги физлиц как индивидуальных предпринимателей. Это тоже вызвало волну обращений», — пояснили РБК в ФНС.

Всплеска конфликтов не было, утверждает представитель ведомства: к 25 января поступило 528 официальных жалоб на налоговиков — на 25,7% меньше аналогичного периода прошлого года. В ФНС это объясняют обратной связью через федеральный центр решения вопросов по ЕНС. Туда обращаются около 500 человек в день, более 80% из них получили разъяснения, как и откуда сформировалась сумма долга, приводят статистику налоговики. C остальными 20% проводится индивидуальная сверка.

«В большинстве случаев налогоплательщики не соглашались с расчетом пени или были не согласны с тем, что не был учтен какой-либо платеж. Но пока реальных ошибок, связанных с некорректным сальдо, выявлено по всей стране только 454 случая. А это один налогоплательщик из 5 тыс. тех, кто интересовался своими расчетами в личных кабинетах», — говорит представитель ведомства, напоминая, что налоговики запустили телеграм-чат по вопросам ЕНС.

В основном предприниматели в этом чате указывали на случаи неверного отображения информации о налоговых платежах и задолженностях в личном кабинете, проанализировал РБК.

Личных обращений в офисы по задолженностям больше не стало, говорят в ФНС: обычно за разъяснениями по долгам во все офисы ФНС обращаются около 11,4 тыс. человек в день (500 тыс. за ноябрь—декабрь), за рабочие дни января было 11,2 тыс. обращений в день.

Как работает единый налоговый счет

Для ФНС переход на ЕНС является стрессовым с точки зрения администрирования, что вполне могло привести к ошибкам, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Вероятно, проблемы могли быть связаны с «обкаткой» программного обеспечения, считает эксперт «Контур.Школы» Михаил Пархоменко.

Директор налогового департамента «Норникеля» Андрей Кизимов отмечает, что его компания с начала 2022 года участвовала в пилотном проекте перехода на единый налоговый счет, чтобы в том числе протестировать взаимодействие с налоговыми органами и устранить возможные недостатки с обеих сторон.

Итоговый результат он называет успешным. «Мы понимаем, что разработка такой масштабной системы, затрагивающая огромное количество лиц, не может проходить идеально и возможны отдельные проблемы. Но мы уверены, что основная цель ЕНС — упрощение порядка уплаты обязательных платежей и формирование понятного и простого состояния расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов — обязательно будет достигнута», — говорит Кизимов, добавляя, что по ситуации с возможными ошибками «пока рано делать выводы, платежи будут только в понедельник (30 января)». Единый налоговый платеж перечисляется 28-го числа каждого месяца, за исключением случаев, когда день уплаты попадает на выходной.

В налоговый совет Торгово-промышленной палаты сейчас поступают «звоночки» о нестыковках по платежам, но при обращении в налоговый орган неточности устраняются, говорит замглавы департамента законотворчества в ТПП Александр Селиванов. Он отводит на отладку системы несколько месяцев: «Все придет в порядок, дальше случаи будут единичные».

По словам Селиванова, основную часть налогоплательщиков беспокоил вопрос штрафов по налоговым обязательствам, которые учтут по ошибке. «Отсутствие взыскания для налогоплательщика в переходный период — это возможность без штрафа влиться в новую систему», — заключил он.

На что жаловались предприниматели

Некорректное отражение данных по недоимкам и переплатам в личном кабинете

Если при распределении сумм налогов внутри ЕНС возник ряд ошибок, в результате чего некорректно отражались данные о недоимке и переплате, то бухгалтеры не понимают, какую сумму налога необходимо уплатить, так как в данных ФНС и налогоплательщика разные цифры, поясняет партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Разночтения при определении задолженности на начало периода при переходе от старой к новой системе могут потребовать усилий со стороны бухгалтерии для выверки остатков, подтверждает партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак.

Ошибки при расчете сальдо единого налогового счета

Сальдо налогового счета — разница между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности. При запуске ЕНС в ряде случаев выяснилось, что при корректном отражении недоимок и переплат сальдо счета могло показывать неверное значение, указывали предприниматели в чате ФНС. Такие случаи подтверждает партнер Kept Иларион Леметюйнен. «Например, система может показывать отрицательное сальдо, то есть неисполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей, страховых взносов, пеней. При этом в реальности долга перед бюджетной системой у компании может и не быть», — отметил он.

В ближайшее время будут проведены мероприятия по актуализации сальдо ЕНС, в том числе по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование, заявили представители ФНС в телеграм-чате 25 января. «До окончания актуализации сальдо мероприятия по взысканию задолженности проводиться не будут», — заверили в ФНС. Кроме того, на специальной странице ФНС предлагает оперативную помощь в разблокировке счета и вопросах по ЕНС. Бизнесу предлагается в том числе выбрать из списка проблем: «долга нет, а счет заблокирован на сумму задолженности», «долг погашен, а блокировка со счета не снята», «не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация».

При отрицательном сальдо нельзя получить справку об отсутствии задолженности. А отсутствие задолженности по налогам имеет важное значение при привлечении финансирования, участии в тендерах, указывает Леметюйнен. Даже если сведения о недоимке отсутствуют, в связи с переходным периодом сроки получения подобной справки увеличились, добавляет исполнительный директор МЭФ Legal Александр Радуцкий.

«Если вы не согласны с наличием задолженности, вы можете обратиться в ИФНС по месту учета для проведения сверки расчетов с бюджетом. Также напоминаем, что можно обратиться через сервис ФНС России, выбрав соответствующий вопрос», — рекомендуют представители ФНС в телеграм-чате.

Что это значит для бизнеса

Реальное влияние ситуации на бизнес можно будет оценить после 30 января, когда наступит срок уплаты налогов, отмечает Пархоменко. Все будет зависеть от количества ошибок и от того, насколько оперативно госорганы будут реагировать для их исправления, считает Шпак.

Если раньше по видам налогов были четко очерчены два главных срока — дата подачи декларации и дата платежа, то теперь этот механизм изменен: с нового года каждый налогоплательщик обязан раз в месяц аккумулировать платеж и переводить на ЕНС, утверждает член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский: налоговый орган в случае недостатка средств сначала закрывает долг, затем текущие платежи и после них пени и штрафы, что может оказывать влияние на финансовое планирование и «приводить к негативным в том числе в финансовом отношении последствиям»

В переходный период возникают сложности, но недостатки устраняются оперативно, в итоге это позволит упростить жизнь налогоплательщикам, оптимистичен Селиванов из ТПП.