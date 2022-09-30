США пообещали «агрессивно» наказывать помощников России из третьих стран
Минфин США заявил, что начнет «более агрессивно» приводить в исполнение действующие санкционные полномочия в отношении России. Объектами новых санкций могут стать физические и юридические лица, которые оказывают «существенную поддержку» (финансовую, материальную, технологическую) российским гражданам и организациям, уже находящимся под американскими санкциями, или поддержку «подсанкционной деятельности».
«В особенности в фокусе [потенциальных санкций или штрафных мер] будут организации и индивиды в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконной попытке России аннексировать суверенную территорию Украины», — поясняет Минфин США.
Из сообщения американского ведомства следует, что, например, под санкции может попасть иностранный политик, выступающий в поддержку референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такой санкционной политики не было в отношении Крыма, присоединенного к России в марте 2014 года в результате референдума.
Минфин США уточнил, что наказание в отношении структур из третьих стран также может последовать за «существенными сделками» по оказанию материальной поддержки вооруженным силам или оборонно-промышленному сектору.
Аналогичное разъяснение выпустило и Министерство торговли США, отвечающее за экспортный контроль. Оно отметило, что 15 сентября вступило в силу правило, которое позволяет Минторгу США вносить в ограничительный список организации из третьих стран, которые поддерживают «конечное военное использование» в России или Белоруссии или российских (белорусских) «конечных военных пользователей», которые уже находятся в так называемом Entity List (список юрлиц, которым запрещается экспортировать технологии американского происхождения).
«Минторг США готов агрессивно применять экспортный контроль <...> в отношении любых организаций внутри России или за ее пределами, которые пытаются оказывать материальную поддержку военно-промышленным секторам России и Белоруссии, в том числе в восполнении технологий и других продуктов, запрещенных Соединенными Штатами и 37 союзниками и партнерами, которые ввели аналогичные меры контроля», — отмечается в сообщении американского министерства.
30 сентября в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей США ввели санкции против Совета Федерации и сенаторов, ряда депутатов Госдумы, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ряда российских технологических и оборонно-промышленных компаний, родственников нескольких высокопоставленных российских чиновников, а также 57 российских организаций, которые США обвинили в попытке приобрести американские технологии и товары в поддержку военной программы.