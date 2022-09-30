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Крупный бизнес предупредил об обратном эффекте от роста налогов

Предлагаемый Минфином рост налогового бремени может привести к сокращению поступлений в бюджет, предупредили в РСПП. В союзе выступили против любых налоговых новаций и заявили, что часть из них не обсуждалась с деловым сообществом
Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

Увеличение налоговой нагрузки в условиях внешнего санкционного давления может привести к снижению поступлений в бюджетную систему, заявил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса). Там подчеркнули, что выступают против повышения налогового бремени как для бизнеса, так и для физических лиц.

«РСПП исходит из нецелесообразности увеличения текущего уровня налоговой нагрузки (как по НДФЛ, так и по другим налогам), в том числе исходя из интересов бюджетной системы, поскольку рост налогов в текущей экономической ситуации может дать прямо противоположный фискальный эффект», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Комитет РСПП по налоговой политике отмечает критическое снижение взаимодействия с деловым сообществом по обсуждению ряда экономически важных инициатив, следует из заявления. «Увеличение налоговой нагрузки на предпринимательское сообщество не обсуждалось ни на площадках объединений, ни в профильных отраслевых группах. По ряду вопросов не делалась оценка последствий как для отдельных секторов, так и для экономики в целом», — подчеркнули в РСПП.

К таким инициативам относятся, например, корректировка предельной величины базы по страховым взносам, переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости, увеличение НДПИ, НДФЛ и ряда других, пояснили в союзе.

Как на прошлой неделе писал РБК, с 2023 года власти собираются увеличить нагрузку на компании по страховым взносам, установив предельную базу для уплаты всех отчислений в соцфонды с зарплат работников на уровне 1,917 млн руб., в то время как бизнес ожидал, что она составит 1,565 млн. Масштабные изменения ждут и сырьевые компании: с 2023 года для газовых, нефтяных и угольных компаний будут повышены НДПИ и экспортные пошлины.

По данным пояснительной записки к проекту федерального бюджета, внесенного на этой неделе в Госдуму, различные изменения законодательства в общем принесут бюджету чуть более 1 трлн руб. в 2023 году, 654 млрд руб. в 2024-м и 1,7 трлн в 2025 году (около 3,4 трлн за три года), в том числе в нефтегазовой сфере 1,9 трлн руб. за три года.

Как сказал 28 сентября министр финансов Антон Силуанов, предложения по повышению налоговой нагрузки обсуждались с бизнесом. «Конечно, они не в восторге, но все с пониманием пока относятся», — констатировал он.

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Минфин рассказал о плане изъять часть конъюнктурных сверхдоходов бизнеса
Экономика
Антон Силуанов

Кроме того, Минфин предложил начать рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как сейчас. Позднее в ведомстве сообщили, что этот вопрос находится в проработке и вносить соответствующие законопроекты в Госдуму в ближайшие годы не планируется. Летом же ведомство разработало законопроект, содержащий множество поправок в Налоговый кодекс, в том числе в части налогообложения физлиц. В частности, Минфин предложил обложить НДФЛ доходы сотрудников российских компаний, постоянно находящихся за рубежом.

РСПП, в свою очередь, опроверг информацию о предложении ввести так называемый мобилизационный налог — налог на сверхдоходы физических лиц в размере 25% от дохода в размере от 2 млн руб. в месяц. Такая информация распространялась в некоторых телеграм-каналах. «Сообщается, что РСПП, лишившись коллективного разума, стал якобы инициатором идеи повышения НДФЛ. <...> РСПП не выступал с этим предложением», — говорится в сообщении. В союзе подчеркнули, что профильный комитет последовательно выступает за плоскую шкалу НДФЛ, а также долгосрочную стабильность и предсказуемость.

Элементы прогрессивной шкалы НДФЛ была введены в России с 2021 года: ставка налога составляет 13%, если совокупность налоговых баз за налоговый период менее 5 млн рублей или равна этой сумме, и 15% с совокупности налоговых баз свыше 5 млн руб. Благодаря введению прогрессии по итогам 2022 года Минфин ожидает порядка 130 млрд руб. дополнительных поступлений, в 2023 году — порядка 144 млрд руб., сообщал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

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