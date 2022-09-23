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Власти запланировали рост платежей бизнеса по страховым взносам

С 2023 года правительство планирует увеличить базу для начисления страховых взносов. Единая предельная величина зарплат, полностью облагаемых взносами, вырастет до 1,92 млн руб. против ранее планировавшихся 1,57 млн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Предельная величина базы для начисления страховых взносов, которые работодатели с 2023 году начнут уплачивать единым платежом, с 1 января 2023 года составит 1,917 млн руб. Это следует из проекта бюджета Социального фонда, с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с содержанием документа).

С 2023 года в России произойдет объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Помимо административных изменений слияние предполагает новую модель уплаты страховых взносов. С 2023 года все работодатели будут уплачивать и пенсионные взносы, и платежи на социальное и медицинское страхование в прежнем размере (30% от фонда оплаты труда), но в виде единого платежа и исходя из наличия единой базы.

До тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании уплачивают с нее полный тариф (30%), а если сумма заработка оказывается выше, тариф снижается до льготного — 15,1%. Таким образом, чем выше предельная величина базы, тем дольше перечисляются полные страховые взносы за работника.

Сегодня взносы в ПФР и ФСС разделены: ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% — при превышении заработка сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% — при превышении. В Фонд обязательного медицинского страхования направляются оставшиеся 5,1% (без предельной базы).

По предложениям Минтруда, которые обсуждались с экспертами и бизнесом еще до санкционного кризиса, единая база, облагаемая полными взносами, должна была составить 1,565 млн руб. (об этом, в частности, писал «Коммерсантъ»). Это предполагало бы некоторое увеличение чистой нагрузки на бизнес по взносам (сейчас 1,565 млн руб. — это база только для ПФР, а для ФСС она меньше) по сравнению с текущим уровнем. По расчетам ведомства, представленным экспертному сообществу весной 2022 года (документ есть у РБК), такое повышение тарифа коснулось бы 12,9% работодателей и 9,6% работников, а средняя сумма увеличения нагрузки за одного работника составила бы 1,2 тыс. руб. в год.

Однако проект бюджета Социального фонда теперь предполагает увеличение единой предельной базы до 1,917 млн руб. «Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2023 год определена, исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций на 2023 год, с применением повышающего коэффициента 2,3», — говорится в пояснительной записке к проекту. Итоговая цифра (1,917 млн руб.) там не названа.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, заложенному в основу проекта бюджета соцфонда, размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 руб. Предельная база рассчитывается путем умножения этого параметра на 12 (месяцев) и коэффициент 2,3. Во время принятия закона об установлении единого тарифа взносов о таком коэффициенте не сообщалось. РБК направил запросы в Минтруд и Минфин.

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На несоответствие предложенной величины планам властей, о которых сообщалось ранее, обратили внимание в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Корректировки в части системы социального страхования стали сюрпризом, который противоречит договоренностям, достигнутым при рассмотрении закона о фонде и едином страховом взносе. Изначально предполагалось, что нагрузка на фонд заработной платы увеличится незначительно», — заявили в РСПП.

В 2024–2025 годах предполагается увеличивать размер предельной величины базы на темпы роста средней зарплаты в России, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Такой же порядок применялся при определении предельной базы по взносам в ПФР и ФСС на 2022 год. В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует рост номинальной зарплаты на 7,7%. 

Как размеры взносооблагаемой базы индексировались раньше

При расчете базы для отчислений в ПФР повышающие коэффициенты применялись до 2021 года (были прописаны в Налоговом кодексе). В том году предельная база по пенсионным взносам составила 1,465 млн руб. В 2022 году, поскольку коэффициенты не обновлялись, предельная база определялась как показатель предыдущего года, помноженный на темп роста средних зарплат из прогноза Минэкономразвития (на 1,069). Предельная расчетная база для начисления взносов в ФСС всегда индексировалась только на темпы роста зарплат без применения повышающих коэффициентов.

Как правило, официально предельная величина базы устанавливается постановлением правительства в конце осени. 

Ранее РСПП предлагал отложить переход на единый тариф для уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС по крайней мере на один год, до 2024 года, сообщал «Коммерсантъ». Рост тарифов должен был в первую очередь затронуть отрасли, пострадавшие из-за санкций, такие как IT-сфера, банки и страховые компании, аргументировали представители союза.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
социальная политика Минтруд страховые взносы
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