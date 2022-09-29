Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» еще на 50 млрд руб.

С 1 сентября по 30 ноября 2022 года «Газпром» должен ежемесячно выплачивать в бюджет дополнительные 416 млрд руб. через НДПИ. Минфин предложил увеличить эту сумму еще на 50 млрд. руб., а срок выплат продлить до конца 2025 года

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Минфин планирует ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно изымать дополнительные 50 млрд руб. в виде Налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) у «Газпрома». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительство внесло в Госдуму накануне.

«Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями — собственниками объектов Единой системы газоснабжения, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается: за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей; за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей», — говорится в документе.

В конце июня Минфин предложил ежемесячно изымать у «Газпрома» через НДПИ 416 млрд руб. с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Это изъятие отражается во внесенном законопроекте и дополняется дополнительным изъятием в размере 50 млрд руб. ежемесячно, начиная с 1 января 2023 года.

Ранее 28 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предполагает изъятие части сверхдоходов у сырьевого бизнеса, в том числе у «Газпрома». При этом каких-либо корректировок в шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) Минфин в ближайшие три года не планирует, заверил министр.

«Когда мы планировали сверхдоходы, то делали расчет, исходя из того, что будем изымать только их часть сверх некоего уровня отсечки. Это касалось и газа — [изначально] мы говорили про экспортные пошлины, но сейчас перешли на НДПИ. С «Газпромом» договорились, что это будет дополнительное изъятие через НДПИ», — сказал Силуанов.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, за счет изменения законодательства в сфере налогообложения добычи природного газа бюджет в 2023 году получит дополнительно 30,5 млрд руб. доходов, в 2024 году — 112,7 млрд, а в 2025-м — 170,5 млрд.

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Размер экспортной пошлины тоже вырастет: она составит 30% при цене на газ ниже $300 за 1 тыс. куб. м и 50% при цене на газ выше $300 за 1 тыс. куб. м. За счет дополнительного сбора пошлины с превышения цены над $300 планируется привлечь около 462 млрд руб. в 2023 году, следует из пояснительной записки.

Силуанов также указал, что прогноз, заложенный в проект бюджета, предполагает среднюю цену по поставкам российского газа в страны дальнего зарубежья $700 за 1 тыс. куб. м на 2023 год.