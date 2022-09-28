Минфин получил право дополнительно занять 1 трлн руб.

Минфин сможет занять на финансовом рынке 1 трлн руб. дополнительно к 2,5 трлн руб. внутренних заимствований, которые заложены в проекте бюджета. При необходимости этот триллион пойдет на замещение использования средств ФНБ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин сможет занять на финансовом рынке до 3,5 трлн руб. в 2023 году. Из них 2,5 трлн руб. — это валовой объем размещения государственных бумаг, заложенный в проекте бюджета. Дополнительно правительство получит право занять еще 1 трлн руб., если сложится благоприятная рыночная конъюнктура. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге с журналистами, передает корреспондент РБК.

Дополнительные долговые средства могут быть использованы на покрытие бюджетного дефицита вместо использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сам ФНБ власти могут начать тратить в декабре 2022 года, сообщил министр.

В пандемийном 2020 году, напомнил Силуанов, Минфин разместил бумаги на 5,5 трлн руб., но «у нас не может быть каждый раз 2020 год», сказал он.

Для покрытия заложенного в бюджет дефицита в 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, в следующем году правительство рассчитывает на заимствования в большом объеме на финансовом рынке. Силуанов уточнил, что планируемый максимальный объем заимствований будет больше, чем в докризисном 2019 году, но меньше, чем в пандемийном 2020-м. По словам Силуанова, действовать нужно «очень внимательно».

«С одной стороны, нас подпирает задача не расходовать кубышку [ФНБ], с другой стороны, мы не хотим повышения ставок и снижения дюрации (средневзвешенного срока обращения облигации. — РБК) на рынке. Непростая задача», — отметил он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что закрывать дефицит бюджета в ближайшую трехлетку планируется преимущественно за счет займов, а не использования ФНБ.

Силуанов также рассказал, что пока правительство не расходует ФНБ, имея достаточно ликвидности для обеспечения расходов. Но в декабре это потребуется, заявил он. Как следует из проекта федерального бюджета, из ФНБ в 2022 году может быть использовано более 3 трлн руб. Силуанов подтвердил, что в связи с заморозкой валютных резервов ЦБ фактически это будет рублевая эмиссия Банка России. Раньше ЦБ, предоставляя рубли Минфину, продавал полученную от него валюту на рынке, теперь же зеркальные операции на рынке проводиться не будут. Как стерилизовать эту рублевую ликвидность, дело ЦБ, уточнил министр.

По итогам 2022 года дефицит бюджета может составить 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП, следует из материалов к проекту бюджета. Как признал Силуанов, «этот год крайне непредсказуем». «Мы живем, финансируя потребности, которые возникают «с колес», — пояснил он.

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«Трехлетний бюджет говорит о том, что мы выходим на нужды экономики и наши ориентиры, но делаем это постепенно, как и после пандемии. Мы сейчас расходы поднакопили — 29 трлн в 2022 году. Примерно такой объем расходов мы тянем и на трехлетку. В чем переходность бюджета? В том, что мы даем себе возможность использовать ФНБ. Но ФНБ нужно максимально сдержанно расходовать. Это подушка безопасности. Если рынок дает, то будем брать на рынке», — отметил он.