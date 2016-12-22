Второй аналитик за месяц предрек доллар дороже ₽75

Введение властями США санкций против российских госбанков, энергокомпаний и суверенного долга укрепит доллар до 76,7 руб. к концу 2018 года и спровоцирует рецессию в 2019-м, прогнозирует БКС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Рецессия не за горами

Если конгресс США одобрит жесткий вариант законопроекта о санкциях против России, запрещающий американцам совершать операции с российским госдолгом и госбанками, рубль подешевеет на 12% по сравнению с текущими значениями и завершит год с курсом 76,7 руб. за доллар — таков негативный сценарий макроэкономического прогноза, подготовленного главным экономистом БКС Владимиром Тихомировым.

Это влечет за собой множество рисков для российской экономики — от ускорения инфляции и роста ставок по кредитам до снижения инвестиций, падения уровня жизни населения и замедления экономического роста, отмечается в другом обзоре БКС «Новые санкции — жертвы и бенефициары» от 28 августа. За последние 12 месяцев курс рубля снизился примерно на 10 руб. за доллар вместо укрепления на 20 руб. из-за удорожания нефти и стал главной жертвой санкций, считают в БКС.

Болезненные ограничительные меры вызовут отток капитала с российского рынка, что помимо усиления давления на рубль разгонит инфляцию, отметил Тихомиров. Поддержку экономике при таком развитии событий могут оказать нефть и восстановление внутреннего спроса, поскольку у потребителей будет стимул купить товары до повышения цен.

«Начиная с первого квартала 2019 года мы, вероятно, станем свидетелями замедления во многих сегментах экономики, особенно в динамике оборота розничной торговли и инвестиций, по мере того как начнет проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов», — написал Тихомиров. ВВП по итогам 2019 года сократится на 0,3% (против роста на 2% при базовом сценарии). Тем не менее к концу 2019 года российская экономика выйдет из рецессии, ожидает эксперт.

Согласно базовому сценарию БКС, главную роль в российской экономике будут играть такие факторы, как эффективность реформ правительства, денежно-кредитная политика Центробанка, отношения между государством и бизнес-сообществом, приток инвестиций, потребительская уверенность и спрос на товары и услуги. Влияние же внешних факторов, в том числе санкций, будет вторичным. При условии реализации намеченных инфраструктурных проектов инвестиции удвоятся, что разгонит рост экономики с 1,7% в 2018 году до 2% в 2019–2020 годах.

Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции Экономика

В рамках базового сценария санкции продолжат оказывать умеренно негативное влияние на экономику из-за повышения политического риска в оценке российских активов и рубля. Рост инфляционных ожиданий, удорожание кредитов и падение внутреннего спроса нарушат макроэкономическую стабильность, однако не вызовут серьезных проблем в торговле и финансах, считает Тихомиров.

Курс рубля в номинальном выражении составит 60–65 руб. за доллар, инфляция будет умеренной, цены на нефть — стабильными, отмечается в обзоре. Это поддержит профицит торгового баланса и положительное сальдо счета текущих операций. Согласно базовому прогнозу БКС, курс рубля в конце 2018 года составит 63,4 руб. за доллар, в конце 2019 года — 60,2 руб. за доллар.

Остановите рубль

О грядущем ослаблении рубля в условиях геополитических разногласий в середине августа предупреждал старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. По прогнозу банка, через месяц курс рубля составит 67,8 руб. за доллар, через три месяца — 72 руб. за доллар, через шесть месяцев — 73,8 руб. за доллар, а через год — 75,1 руб. за доллар. В отсутствии угрозы санкций доллар мог бы стоить меньше 60 руб., отмечал Миклашевский: макроэкономические показатели России остаются стабильными, а высокие цены на нефть по-прежнему обеспечивают профицит бюджета. С начала 2018 года рублевая цена нефти увеличилась на 33%, с 3830 руб. за баррель в начале января до рекордных 5112 руб. 24 августа.

С апреля, когда были введены очередные санкции против России, российская валюта ослабла по отношению к доллару на 18,5%, только в течение августа — на 8% (после того как стали известны детали законопроекта о санкциях американских сенаторов, а затем объявлено о новых санкциях США по «делу Скрипалей»). По состоянию на 21:00 мск 30 августа курс доллара составил 68,11 руб.

Законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), предполагающий ужесточение антироссийских санкций, появился в базе конгресса США 14 августа. По прогнозу Danske Bank, он может быть принят уже осенью в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США.