Матвиенко призвала нацелить льготную ипотеку на райцентры вместо столиц

Льготная ипотека должна быть прицельной, ее необходимо направить на стимулирование покупки жилья в небольших городах. Люди должны иметь возможность купить жилье на малой родине, считает Матвиенко

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Программы выдачи ипотеки на льготных условиях должны быть «прицельными», их необходимо направить на стимулирование приобретения жилья в малых городах, а не на «возрастание мегаполисов», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате.

Она пояснила, что от охлаждения рынка недвижимости не должны страдать люди. Спикер Совфеда предложила, что чтобы этого избежать, необходимо активнее развивать программы точеного стимулирования спроса на жилье, например, варьировать их по регионам и по профессиям.

«Особое внимание здесь, безусловно, нужно уделять малым городам и тем субъектам Федерации, где есть тенденция к оттоку населения. У нас огромная страна, очень разные регионы, в том числе с точки зрения демографии, и понятно, что нельзя в этом случае всех стричь под одну гребенку», — сказала Матвиенко.

Льготные ипотечные программы должны быть «продуманными, прицельными, и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине в любой точке нашей страны», — отметила она.

За сохранение целевой господдержки вместо массовых льготных ипотечных программ также выступали Минфин и ЦБ.

Двадцать крупнейших российских банков, предоставляющих ипотеку, по итогам первого полугодия 2024 года уменьшили ее выдачу на 16% по сравнению с январем-июнем 2023-го, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. За первое полугодие банки предоставили заемщикам 681 тыс. кредитов на общую 2,8 трлн руб. (-5% год к году), уточнил он.

Во второй половине 2024 года, по мнению Гольдберга, рынок ипотеки ждет замедление, связанное с завершением наиболее массовой программы льготной ипотеки, повышением ставок, а также эффектом высокой базы 2023 года, когда наблюдался аномально высокий спрос на первичное жилье.

С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6% (ипотеку для семей с детьми планируется продлить, но на новых условиях, документов пока нет). Власти объяснили сворачивание госпрограмм и ужесточение правил тем, что они перестали отвечать заявленной цели по улучшению жилищных условий и спровоцировали перегрев рынка.

Спрос на рыночную ипотеку на фоне высоких ставок оказался существенно ниже прошлогоднего: за январь—май банки выдали ссуды на обычных условиях всего на 568 млрд руб. против 1,23 трлн руб. годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. При этом в июне объем выдачи льготной ипотеки вырос на 44% к маю. Регулятор связал это с предстоящим закрытием госпрограмм.