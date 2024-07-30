 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Матвиенко призвала нацелить льготную ипотеку на райцентры вместо столиц

Матвиенко: целью льготной ипотеки должны быть малые города вместо мегаполисов
Льготная ипотека должна быть прицельной, ее необходимо направить на стимулирование покупки жилья в небольших городах. Люди должны иметь возможность купить жилье на малой родине, считает Матвиенко
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Программы выдачи ипотеки на льготных условиях должны быть «прицельными», их необходимо направить на стимулирование приобретения жилья в малых городах, а не на «возрастание мегаполисов», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате.

Она пояснила, что от охлаждения рынка недвижимости не должны страдать люди. Спикер Совфеда предложила, что чтобы этого избежать, необходимо активнее развивать программы точеного стимулирования спроса на жилье, например, варьировать их по регионам и по профессиям.

«Особое внимание здесь, безусловно, нужно уделять малым городам и тем субъектам Федерации, где есть тенденция к оттоку населения. У нас огромная страна, очень разные регионы, в том числе с точки зрения демографии, и понятно, что нельзя в этом случае всех стричь под одну гребенку», — сказала Матвиенко.

Как вырастут ипотечный платеж и переплата с ростом ключевой ставки ЦБ
Недвижимость
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Льготные ипотечные программы должны быть «продуманными, прицельными, и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине в любой точке нашей страны», — отметила она.

За сохранение целевой господдержки вместо массовых льготных ипотечных программ также выступали Минфин и ЦБ.

Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку
Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Двадцать крупнейших российских банков, предоставляющих ипотеку, по итогам первого полугодия 2024 года уменьшили ее выдачу на 16% по сравнению с январем-июнем 2023-го, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. За первое полугодие банки предоставили заемщикам 681 тыс. кредитов на общую 2,8 трлн руб. (-5% год к году), уточнил он.

Во второй половине 2024 года, по мнению Гольдберга, рынок ипотеки ждет замедление, связанное с завершением наиболее массовой программы льготной ипотеки, повышением ставок, а также эффектом высокой базы 2023 года, когда наблюдался аномально высокий спрос на первичное жилье.

С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6% (ипотеку для семей с детьми планируется продлить, но на новых условиях, документов пока нет). Власти объяснили сворачивание госпрограмм и ужесточение правил тем, что они перестали отвечать заявленной цели по улучшению жилищных условий и спровоцировали перегрев рынка.

Спрос на рыночную ипотеку на фоне высоких ставок оказался существенно ниже прошлогоднего: за январь—май банки выдали ссуды на обычных условиях всего на 568 млрд руб. против 1,23 трлн руб. годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. При этом в июне объем выдачи льготной ипотеки вырос на 44% к маю. Регулятор связал это с предстоящим закрытием госпрограмм.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валентина Матвиенко льготная ипотека мегаполисы регионы России
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки
Финансы
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку
Финансы
Минфин разъяснил правила выдачи семейной ипотеки в отдельных регионах
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
ФБР заявила, что стрелявший в Трампа готовился к нападению более годаПолитика, 14:15
Военные ВСУ объяснили отход из Урожайного и СтаромайорскогоПолитика, 14:15
Спасатели нашли тело третьей погибшей при аварии на БеломорканалеОбщество, 14:14
Звезду сборной Британии обвинили в расизме из-за косметической маскиСпорт, 14:13
Матвиенко призвала нацелить льготную ипотеку на райцентры вместо столицЭкономика, 14:05
Первое золото Сербии. Что происходит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 14:05
Как искусственный интеллект решает задачи бизнесаНациональные проекты, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ростех» доложит Путину о росте поставок боеприпасов в 25 раз в 2023 годуПолитика, 14:00
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотекеНедвижимость, 14:00
Австралийский серфер чуть не утонул на ОлимпиадеСпорт, 13:58
Корпоративные ценности существуют только на бумаге: как это изменитьPro, 13:54
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 13:53
Каждый четвертый россиянин заявил о желании купить дом вместо квартирыНедвижимость, 13:49
Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборахПолитика, 13:48