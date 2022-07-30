S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC

Рейтинг страны опустился с CCC+ до CC с негативным прогнозом. На прошлой неделе Fitch понизило украинский рейтинг дефолта эмитента с CCC до C после решения Киева реструктуризировать внешний долг

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC, прогноз остался негативным.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной валюте с CCC до C, после того как Киев собрался реструктуризировать внешний долг.

В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что к 1 сентября Украина должна выплатить долги на $1,41 млрд, в связи с чем правительство ищет возможности реструктуризации.

Украинские власти попросили зарубежных кредиторов заморозить выплаты по внешнему долгу на два года. Последние, в том числе Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласились. Киев получил отсрочку с 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления на год.

Fitch сочло это «началом процесса, похожим на дефолт».

По словам советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, дефицит бюджета страны к концу года может достичь $50 млрд, или 30-35% ВВП.