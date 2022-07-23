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Fitch сочло отсрочку по долгу Киева «началом процесса, похожим на дефолт»

Агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с CCC до C, после того как некоторые кредиторы дали ей отсрочку выплат по внешнему долгу

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CCC до C, сообщается на сайте агентства.

Этому решению способствовало стремление Киева реструктуризировать внешний госдолг. Украина попросила частных иностранных кредиторов об отсрочке выплат по внешним обязательствам на два года. 20 июля стало известно, что группа кредиторов, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласились дать Киеву отсрочку c 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления на год. Это в Fitch сочли «началом процесса, похожим на дефолт».

Bloomberg подсчитал, что Киев обязан к осени выплатить $1,4 млрд госдолга
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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Среди других факторов агентство назвало военные действия на Украине, спад украинской экономики, по прогнозу Fitch, на 33% в 2022 году, прогнозируемые годовой дефицит бюджета в 29,1% ВВП и рост инфляции до 30% к концу года.

После начала российской военной операции на Украине Fitch ухудшило РДЭ Украины в иностранной валюте с B до CCC.

В конце июня Bloomberg сообщал, что к 1 сентября выплаты Украины по госдолгу должны составить $1,41 млрд, в связи с чем правительство изучает возможности реструктуризации.

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Елена Чернышова
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