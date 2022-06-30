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Война санкций ,  
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В Британии обвинили россиян в ловле рыбы у Фарер в нарушение санкций

В Шотландской ассоциации рыбаков заявляют, что российские суда ловят рыбу у берегов Фарерских островов на участках, отведенных Британии, а это нарушение санкций. В Лондоне призвали не допускать россиян; власти Фарер не согласны
Фото: Bob Strong / Reuters
Фото: Bob Strong / Reuters

Российские рыбаки ведут лов рыбы у берегов Фарерских островов, в том числе на британских участках, в обход санкций, пишет Daily Express. Издание сообщает, что в портах автономного региона в составе Дании на прошлой неделе находились пять российских рыболовецких судов.

Поводом для публикации послужило совместное обращение к британскому правительству руководителей Шотландской ассоциации морских рыбаков и Ассоциации рыбаков Шетландских островов, возмутившихся, что власти Фарер и Норвегии ввели большие квоты на вылов для россиян. Фарерские острова находятся в Атлантическом океане, в 200 морских милях к северу от побережья Шотландии. Шотландские рыбаки пользуются участками для лова, которые выделены Британии местными властями. Часть этих районов, по соглашению с властями автономии, используется и россиянами.

В обращении главы ассоциаций Ян Гатт и Саймон Коллинз заявили, что правительство Фарерских островов выдало в прошлом году России недопустимо большую, в размере 13 тыс. т, квоту на вылов скумбрии, а в этом году ее сохранило. Они также считают, что россияне не смогут выловить такое количество скумбрии, а размер квоты угрожает популяции этой рыбы. Рыбаки призвали британское правительство принять меры, чтобы лишить доступа в закрепленные за Британией воды судов из третьих стран.

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Фото:Edgar Su / Reuters

Гатт заявил Daily Express, что шотландские рыбаки недовольны тем, что россияне ловят у Фарерских островов путассу и располагают в этом году квотой на ее вылов 75 тыс. т. В то же время Британия может выловить в выделенных для нее у островов районах только около 59 тыс. т. По словам Гатта, местные власти не должны допускать российские суда к ловле «не только в водах Фарерских островов, но и в британских водах».

«Мы призываем британское правительство надавить на власти Фарер и сделать это сейчас», — сказал глава ассоциации.

Соглашение о совместном использовании участков для вылова морских ресурсов Британия и Фарерские острова заключили в 1999 году.

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Старший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг заявила, что российские суда не заходили на британские участки в зоне лова с апреля, но могут вернуться в декабре. Она отметила, что соглашение с Россией о рыболовстве крайне важно для автономного региона, на Россию приходится почти четверть всего экспорта территории.

Ванг не исключила, что власти могут перезаключить соглашение с Россией, убрав из него пункты о возможности использования выделенных Британии участков, однако отметила, что это может привести или к уменьшению открытой для рыболовства зоны, или к изменениям морских границ с Британией.

«Я не уверена, что Великобритания желает этого», — отметила представитель министерства, уточнив, что местные власти пошли бы на изменения условия соглашения с Россией крайне неохотно.

Источник Daily Express в британском правительстве заявил, что в Лондоне крайне обеспокоены тем, что Россия ведет лов в особых зонах у Фарерских островов, и власти Великобритании подробно это разъясняли местному правительству. «Мы категорически не допускаем суда под российским флагом к ведению промысла в водах Великобритании и продолжаем призывать Фареры последовать нашему примеру и запретить лов», — приводит издание слова источника.

Daily Express сообщает, что российские корабли «Янтарный» и «Арктика» находились в порту столицы региона Торсхавн несколько дней назад, а грузовой корабль «Тигр-2» и траулеры «Механик Сергей Агапов» и «Капитан Сулимов» были пришвартованы в порту города Рунавик. «Корабли были полностью обслужены и заправлены на Фарерских островах, а улов был выгружен на грузовые суда, некоторые из них направились на рынки в Африку», — пишет издание.

Газета считает, что власти автономии и жители островов выступают против ужесточения ограничений в отношении России, так как это может привести к ущербу для них. Хорошие отношения с Россией важны для островов с 58-тысячным населением, так как Фареры хотят сохранить доступ к высокоприбыльной добыче трески на российских участках Баренцева моря, пишет Daily Express.

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Фото:Luc Claessen / Getty Images

«До февраля у нас были очень тесные отношения с Россией, минимум 25% нашего экспорта шло в Россию. Сейчас это прекратилось. Он [экспорт] нулевой из-за санкций. У нас есть соглашение о рыбной ловле с Россией, которое действует до конца года. И правительство не хочет его расторгать», — цитирует газета депутата от Фарерских островов в парламенте Дании Шурдура Скаале.

Великобритания с конца февраля начала ужесточать санкции против России, одной из мер стал введенный с 1 марта запрет на заход в британские воды и порты российских судов, их обслуживание и страхование.

Парламент автономии принял собственный закон о санкциях в отношении России 10 мая: он потребовался, поскольку Фареры юридически не являются членом Евросоюза, который объявил о расширении собственных ограничений в апреле. Документ предусматривает запрет на заход в порты Фарер российских кораблей, но в нем сделано исключение для рыболовецких судов. Правительство тогда пояснило, что сотрудничество с Россией в области рыболовства продолжается многие десятилетия.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Россия рыболовство Великобритания рыбаки Шотландия санкции квоты

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