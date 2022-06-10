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Трутнев объяснил запрет для Японии на рыболовство у Курильских островов

Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями: они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

7 июня МИД России объявил о прекращении соглашения 1998 года с Японией в области промысла морских живых ресурсов, пока Токио не выполнит все свои финансовые обязательства. Россия прекратила сотрудничество с Японией сразу после того, как в ночь на 7 июня Токио в очередной раз ужесточил антироссийские санкции. Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка, заморозив активы этих организаций. В Токио заявили, что намерены продолжать диалог с Россией по возобновлению рыболовства.

Согласно договору, японские рыбаки могли осуществлять промысел у Южно-Курильских островов в рамках выделяемой российской стороной квоты. Однако, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Токио «взял линию на заморозку» выплат по соглашению и «затягивание» с подписанием документа о помощи Сахалинской области.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые в итоге перешли под контроль Советского Союза. Токио требует их возврата; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

С 2011 года в Токио называли острова «принадлежащими Японии». В феврале МИД Японии осудил российскую военную операцию на Украине и заявил, что на этом фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. В докладе ведомства говорится, что «северные территории — неотъемлемая часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией».

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21 марта российский МИД заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры по мирному договору из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» (нескольких пакетов санкций в связи с военной операцией на Украине). Москва также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

Теги
Юрий Трутнев Курильские острова рыболовство Япония
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