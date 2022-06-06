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Британские рестораны Fish & Chips попросят рыбу у Норвегии из-за санкций

Цены на ингредиенты для традиционного британского блюда выросли после введенных против России санкций. Владельцы кафе рассчитывают, что увеличение поставок из Норвегии поможет сдержать цены
Фото: Luc Claessen / Getty Images
Фото: Luc Claessen / Getty Images

Владельцы британских заведений, которые подают традиционное блюдо — жареную рыбу с картофелем (Fish & Chips), — столкнулись с увеличением цен на рыбу, масло и картофель и счетов за электричество из-за санкций против России, сообщает Sky News со ссылкой на Эндрю Крука, президента профильной ассоциации — Национальной федерации продавцов жареной рыбы.

Увеличение пошлин на белую рыбу из России на 35% вызовет рост цен на всю рыбу, отметил он. Поэтому Крук на предстоящем профильном саммите в Олесунне попросит Норвегию увеличить поставки филе для британских кафе, чтобы сдержать рост цен. «Мы не можем полагаться на поставки только из одной страны», — добавил Крук.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Глава объединения рестораторов предупредил, что из-за растущих цен на ингредиенты многие заведения, специализирующиеся на рыбе с картофелем, могут закрыться.

Инфляция в Великобритании в апреле достигла рекордных за 40 лет 9%. По данным лондонской компании Company Debt, треска и пикша за год подорожали на 75%, подсолнечное масло — на 60%, мука — на 40%.

Белая рыба из России в рамках одного из пакетов британских санкций в марте оказалась в списке продукции, повышение пошлин на которую «максимально ударит по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство». Пошлины на рыбу до сих пор не были увеличены до положенных 35%. Poltitco в апреле писала, что дело в опасениях властей о возможном ущербе британской индустрии морепродуктов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2020 году Россия оказалась на пятом месте по производству морепродуктов (Норвегия — на втором, лидером стал Китай). Великобритания импортирует морепродукты из Германии, Швеции, Дании, России.

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