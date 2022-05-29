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Bloomberg узнал о не дошедших до держателей выплат по евробондам России

Это выплаты по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 году на $100 млн. 20 мая Минфин сообщил, что выполнил обязательства. США не стали продлевать лицензию, разрешавшую России обслуживать госдолг в долларах
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Держатели российских евробондов по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн. В результате наступил 30-дневный грейс-период — фиксированный срок, за который нужно исправить ситуацию, сообщает Bloomberg. Речь идет выплатах по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн и €26,5 млн евро ($28,5 млн) со сроком погашения в 2036 году.

Однако позднее в тот же день, как указывает агентство, центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий — сообщил о списании средств с его счета в пользу депонентов. Как сообщало российское правительство, выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.

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Фото:Gary Cameron / Reuters

20 мая Минфин России сообщил, что полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам. Средства перечислены платежному агенту по еврооблигациям — Национальному расчетнымому депозитарию. «Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — сообщило ведомство.

РБК направил запрос в Минфин.

Минфин США не стал продлевать лицензию, разрешавшую обслуживать государственный внешний долг России в долларах. Без этой лицензии Россия не сможет производить выплаты любым держателям ее международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если в евро — по крайней мере до американских инвесторов. По условиям документа, выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.

Российский Минфин объявил, что будет платить в рублях с возможностью последующей конвертации через Национальный расчетный депозитарий.

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Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти инструмент, который позволит выполнять обязательства перед всеми держателями российских бондов, назвав Россию «надежным заемщиком». И даже если удастся найти способ объявить России «технический дефолт», то это никак не отразится на ее экономике, подчеркнул он.

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Теги
Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
евробонды Россия
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