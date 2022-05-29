Bloomberg узнал о не дошедших до держателей выплат по евробондам России

Это выплаты по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 году на $100 млн. 20 мая Минфин сообщил, что выполнил обязательства. США не стали продлевать лицензию, разрешавшую России обслуживать госдолг в долларах

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Держатели российских евробондов по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн. В результате наступил 30-дневный грейс-период — фиксированный срок, за который нужно исправить ситуацию, сообщает Bloomberg. Речь идет выплатах по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн и €26,5 млн евро ($28,5 млн) со сроком погашения в 2036 году.

Однако позднее в тот же день, как указывает агентство, центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий — сообщил о списании средств с его счета в пользу депонентов. Как сообщало российское правительство, выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.

20 мая Минфин России сообщил, что полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам. Средства перечислены платежному агенту по еврооблигациям — Национальному расчетнымому депозитарию. «Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — сообщило ведомство.

РБК направил запрос в Минфин.

Минфин США не стал продлевать лицензию, разрешавшую обслуживать государственный внешний долг России в долларах. Без этой лицензии Россия не сможет производить выплаты любым держателям ее международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если в евро — по крайней мере до американских инвесторов. По условиям документа, выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.

Российский Минфин объявил, что будет платить в рублях с возможностью последующей конвертации через Национальный расчетный депозитарий.

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Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти инструмент, который позволит выполнять обязательства перед всеми держателями российских бондов, назвав Россию «надежным заемщиком». И даже если удастся найти способ объявить России «технический дефолт», то это никак не отразится на ее экономике, подчеркнул он.