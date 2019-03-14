Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года

Противоречие объясняется особенностями статистических расчетов, пояснил РБК заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. «Снижение обусловлено тем, что дефлятор инвестиций вырос значительно слабее, чем дефлятор ВВП», — объяснил Бессонов. «Дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017-го составил 110,0%. Это очень много», — отметил он.
Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП — один из ключевых показателей экономического развития страны. Он отражает долю затрат на строительство и технологическое обновление в реальном секторе экономики. Росстат определяет долю инвестиций в основной капитал в ВВП как частное от деления валового накопления основного капитала (без учета ценностей) на ВВП, рассчитанный методом использования доходов.
«Индекс физического объема валового накопления основного капитала (102,3%) сложился ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, сократилось», — сообщил ранее Росстат.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
В новом майском указе президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых (3,5–4%), чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, и обозначил задачу увеличить долю инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Учитывая последствия демографической ямы 1990-х, это единственный способ осуществить экономический рывок, подчеркивал министр экономического развития Максим Орешкин.
В июле 2018 года правительство приняло план действий для повышения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Он содержит четыре раздела:
- меры по улучшению делового климата: реформа контрольно-надзорной деятельности, установка стабильных «правил игры» в области налогообложения и тарифов, снижение давления правоохранительных органов. Конкретные шаги предусматриваются планом «Трансформация делового климата» и механизмом «регуляторной гильотины»;
- для решения инфраструктурных проблем разработан план комплексного развития магистральной инфраструктуры, решено создать в 2019 году Фонд развития объемом до 0,5% ВВП, который будет привлекать деньги на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты;
- сокращение доли государства на конкурентных рынках и повышение эффективности госкомпаний. Ключевые задачи — выход ЦБ из капитала санируемых банков, отказ от унитарных предприятий, которые, как правило, менее прозрачны и эффективны, ускоренная малая приватизация;
- финансирование инвестиционной активности. Чтобы привлечь частный бизнес к финансированию крупных проектов, Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений, в котором предложил компаниям льготы в обмен на инвестиции.
План должен работать совместно с национальными проектами, касающимися экспорта, малого и среднего бизнеса, производительности труда. Работу правительства оценят по ключевым показателям эффективности (KPI). KPI по привлечению инвестиций также установят для отраслевых министерств и регионов.