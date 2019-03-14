Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП снизилось и составило лишь 20,6% по итогам 2018 года, сообщил Росстат. Согласно поручению Владимира Путина, этот показатель должен вырасти до 25% ВВП

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Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил сегодня Росстат. Это ниже показателя 2011 года, когда доля инвестиций составляла 20,7% ВВП.

Таким образом, важнейший индикатор в рамках майских указов 2012 года, который перекочевал и в новый майский указ, вообще не вырос за восемь лет.

Статистический парадокс

При этом объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился в реальном выражении на 4,3% к уровню 2017 года и составил 17,6 трлн руб., сообщил ранее Росстат. А реальный рост ВВП составил 2,3%. Получается парадокс — инвестиции растут быстрее, чем ВВП, но в то же время отношение инвестиций к ВВП снижается.