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Антикризисные меры ,  
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Путин предложил послабление налога на прибыль за благотворительность

По словам президента, он уже принял решение, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые передаются нуждающимся
Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе»
Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с участниками и партнерами общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ сообщил, что расходы компаний на благотворительные закупки не будут учитываться при расчете налога на прибыль.

«Уже принято следующее решение — при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся», — заявил глава государства.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По его словам, правительство подготовит соответствующий законопроект и внесет его на рассмотрение в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать законопроект, а также предложить дополнительные льготы для организаций, оказывающих помощь волонтерскому движению и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

Вопрос партнерства НКО и государства в рамках встречи подняла президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская. Она попросила Путина приравнять общественные организации к малому и среднему бизнесу для поддержки во время кризиса, вызванного пандемией. Президент поддержал эту инициативу и поручил обеспечить отсрочки по налоговым и страховым платежам, а также несколько других послаблений. Он также попросил кабмин определить параметры и объем дополнительных выплат сотрудникам социальных учреждений, где находятся граждане из групп риска.

Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

25 марта Путин во время обращения к населению рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. В частности, он заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Еще правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат.

В середине апреля президент поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Единственной льготой по этому налогу, которую предложило правительство в рамках антикризисных мер, стал перенос срока подачи деклараций по НДС за первый квартал 2020 года на 15 мая.

Автор: Михаил Юшков
Теги: налог на прибыль, Владимир Путин, благотворительность
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