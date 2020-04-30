Путин предложил послабление налога на прибыль за благотворительность

По словам президента, он уже принял решение, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые передаются нуждающимся

Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с участниками и партнерами общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ сообщил, что расходы компаний на благотворительные закупки не будут учитываться при расчете налога на прибыль.

«Уже принято следующее решение — при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся», — заявил глава государства.

По его словам, правительство подготовит соответствующий законопроект и внесет его на рассмотрение в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать законопроект, а также предложить дополнительные льготы для организаций, оказывающих помощь волонтерскому движению и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

Вопрос партнерства НКО и государства в рамках встречи подняла президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская. Она попросила Путина приравнять общественные организации к малому и среднему бизнесу для поддержки во время кризиса, вызванного пандемией. Президент поддержал эту инициативу и поручил обеспечить отсрочки по налоговым и страховым платежам, а также несколько других послаблений. Он также попросил кабмин определить параметры и объем дополнительных выплат сотрудникам социальных учреждений, где находятся граждане из групп риска.