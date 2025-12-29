 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В России снизился индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

Обрабатывающее производство показало снижение из-за слабого спроса и сокращения новых заказов, указывает S&P Global. В ноябре оно сократилось на 1%, но по итогам 11 месяцев выросло на 2,6%, указывали в Росстате
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре 2025 года снизился до 48,1 пункта, следует из данных агентства S&P Global (.pdf). В ноябре показатель находился на уровне 48,3 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

«Объем производства сокращался десятый месяц подряд самыми быстрыми темпами с марта 2022 года», — говорится в исследовании. В нем отмечается, что это связано со слабым спросом и сокращением новых заказов.

Кроме того, в конце года снова упал объем новых продаж у производителей товаров, но на этот раз самыми медленными темпами за последние семь месяцев. Такое снижение было связано с неуверенностью покупателей и снижением их покупательной способности, указывает S&P Global.

В декабре также продолжилось сокращение экспортных продаж на фоне ухудшения спроса на соседних рынках, отмечается в отчете. В связи со снижением объемов новых заказов российские производители в конце года сократили численность работников. Темпы сокращений рабочих мест были незначительными, но самыми быстрыми с сентября, указывают аналитики.

Уровень оптимизма по поводу перспектив на 2026 год среди производителей упал до самой низкой отметки с мая 2022 года на фоне опасений насчет снижения спроса. Вместе с тем у тех, чьи ожидания были оптимистичными, они связаны главным образом с надеждами на восстановление продаж и планируемыми новыми инвестициями, говорится в отчете.

Потанин назвал адекватный для экономики курс рубля
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ноябре 2025 года обрабатывающее производство в России сократилось на 1% по сравнению с тем же месяцем 2024-го, указывал Росстат. Так, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки упало на 6,1%, производство бумаги — на 7,3%. В то же время по итогам января—ноября 2025 года рост в секторе обрабатывающих производств составил 2,6%.

По итогам третьего квартала 2025 года экономика России выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Во втором квартале показатель составлял 1,1%. Снижение темпов роста российской экономики — сознательный шаг правительства и ЦБ, связанный с борьбой с инфляцией, говорил в середине декабря президент Владимир Путин. Главными задачами для развития экономики глава государства называл диверсификацию и повышение производительности труда.

По оценке Путина, приведенной на прямой линии 19 декабря, рост ВВП составляет 1%, промышленное производство выросло на 1%, обрабатывающее — на 3,1%. Снизились показатели жилищного строительства и темпы роста реальных зарплат. В то же время уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне, был 2,5%, в этом году он стал еще ниже — 2,2%, указывал президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
обрабатывающие производства экономика России Индекс PMI деловая активность
Материалы по теме
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса
Экономика
Путин рассказал, снизят ли в России налоги
Экономика
Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть База знаний, 18:44
ЦСКА продлил контракт с Обляковым Спорт, 18:38
Дарья Непряева стала 27-й в гонке «Тур де Ски» Спорт, 18:35
В России признали нежелательным Университет Джорджа Вашингтона Политика, 18:34
Путин посмертно наградил орденом Мужества посла России в КНДР Мацегору Политика, 18:27
Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной Спорт, 18:22
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина Политика, 18:18
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Певица Бейонсе стала миллиардером Бизнес, 18:16
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 18:08
Сбер представил детскую СберКарту в новом дизайне Стиль, 18:08
Банк России опубликовал правила покупки ЦФА «квалами» и «неквалами» Крипто, 18:08
Рынок ипотеки опять не отреагировал на снижение ключевой ставки Недвижимость, 18:07
В России снизился индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Экономика, 18:05
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 17:58