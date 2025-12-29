В России снизился индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

Обрабатывающее производство показало снижение из-за слабого спроса и сокращения новых заказов, указывает S&P Global. В ноябре оно сократилось на 1%, но по итогам 11 месяцев выросло на 2,6%, указывали в Росстате

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре 2025 года снизился до 48,1 пункта, следует из данных агентства S&P Global (.pdf). В ноябре показатель находился на уровне 48,3 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

«Объем производства сокращался десятый месяц подряд самыми быстрыми темпами с марта 2022 года», — говорится в исследовании. В нем отмечается, что это связано со слабым спросом и сокращением новых заказов.

Кроме того, в конце года снова упал объем новых продаж у производителей товаров, но на этот раз самыми медленными темпами за последние семь месяцев. Такое снижение было связано с неуверенностью покупателей и снижением их покупательной способности, указывает S&P Global.

В декабре также продолжилось сокращение экспортных продаж на фоне ухудшения спроса на соседних рынках, отмечается в отчете. В связи со снижением объемов новых заказов российские производители в конце года сократили численность работников. Темпы сокращений рабочих мест были незначительными, но самыми быстрыми с сентября, указывают аналитики.

Уровень оптимизма по поводу перспектив на 2026 год среди производителей упал до самой низкой отметки с мая 2022 года на фоне опасений насчет снижения спроса. Вместе с тем у тех, чьи ожидания были оптимистичными, они связаны главным образом с надеждами на восстановление продаж и планируемыми новыми инвестициями, говорится в отчете.

В ноябре 2025 года обрабатывающее производство в России сократилось на 1% по сравнению с тем же месяцем 2024-го, указывал Росстат. Так, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки упало на 6,1%, производство бумаги — на 7,3%. В то же время по итогам января—ноября 2025 года рост в секторе обрабатывающих производств составил 2,6%.

По итогам третьего квартала 2025 года экономика России выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Во втором квартале показатель составлял 1,1%. Снижение темпов роста российской экономики — сознательный шаг правительства и ЦБ, связанный с борьбой с инфляцией, говорил в середине декабря президент Владимир Путин. Главными задачами для развития экономики глава государства называл диверсификацию и повышение производительности труда.

По оценке Путина, приведенной на прямой линии 19 декабря, рост ВВП составляет 1%, промышленное производство выросло на 1%, обрабатывающее — на 3,1%. Снизились показатели жилищного строительства и темпы роста реальных зарплат. В то же время уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне, был 2,5%, в этом году он стал еще ниже — 2,2%, указывал президент.